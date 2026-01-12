Ministrul ungar al Transporturilor: Ungaria a ajuns din urmă Austria în privinţa reţelei de autostrăzi

Budapesta, luni, 12 ianuarie 2026 (MTI) - Până în anul 2026, Ungaria a ajuns din urmă Austria în ceea ce priveşte numărul de autostrăzi raportat la populaţie şi volumul drumurilor cu patru benzi, având la dispoziţie 2 000 de kilometri de drumuri de mare viteză şi cel puţin 500 de kilometri de drumuri secundare cu patru benzi - a declarat, luni, la Budapesta, János Lázár, ministrul ungar al Construcţiilor şi Transporturilor, în cadrul unei conferinţe de presă.

Dezvoltările continuă, în prezent fiind în desfăşurare proiectarea unor autostrăzi şi drumuri expres în valoare de 4 600 de miliarde de forinţi (11,91 miliarde euro), iar contracte de proiectare în valoare de 60 de miliarde de forinţi (155,02 milioane euro) sunt deja active, o situaţie fără precedent în Ungaria – a informat ministrul.

Potrivit acestuia, din cei 8 500 de kilometri de linii feroviare, aproximativ 3 000 se află într-o stare precară, iar 1 000 de kilometri vor fi modernizaţi cu participarea Băncii Europene de Investiţii, contractul fiind deja semnat. Ungaria va primi un împrumut de un miliard de euro, cu o dobândă sub 4%, sumă care va fi completată cu o contribuţie proprie de aceeaşi valoare – a precizat János Lázár.

În acest an, va începe îmbunătăţirea conexiunilor de transport ale Aeroportului Internaţional „Liszt Ferenc” din Budapesta, urmând ca până la sfârşitul anului să fie luată o decizie privind realizarea, în regim de concesiune, a legăturii dintre capitală şi aeroport, investiţie estimată la un miliard de euro. Vor fi asigurate atât acces feroviar, cât şi rutier, iar drumul existent va fi extins la câte trei benzi pe sens, printr-o investiţie de 170-180 de miliarde de forinţi (439-465 milioane euro) – a anunţat ministrul.

János Lázár a subliniat că, în data de 27 februarie, tronsonul ungar al liniei feroviare Budapesta-Belgrad va fi deschis traficului de marfă, testele fiind deja în desfăşurare. Capacitatea de transport de marfă a liniei va fi utilizată în proporţie de 100%. Traficul de pasageri este planificat să înceapă la sfârşitul lunii februarie sau la începutul lunii martie, în funcţie de finalizarea verificărilor de siguranţă dispuse de ministru.

Acesta a adăugat că din gara Keleti din Budapesta vor pleca zilnic trenuri din două în două ore, fiind garantate trei perechi de trenuri de către compania feroviară ungară şi alte trei de către cea sârbă. Linia feroviară Budapesta-Belgrad va îmbunătăţi semnificativ şi transportul în zona metropolitană a Budapestei, ceea ce reprezintă un progres major pentru navetişti.