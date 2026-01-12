În Ungaria, în noiembrie, producţia industrială a scăzut cu 5,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 2,0% faţă de luna anterioară

Budapesta, luni, 12 ianuarie 2026 (MTI) – În Ungaria, în luna noiembrie 2025, volumul producţiei industriale a fost cu 5,4 % mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele ajustat în funcţie de numărul de zile lucrătoare este identic cu cel neajustat – a anunţat, luni, pe baza primei estimări, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Potrivit datelor ajustate sezonier şi în funcţie de zilele lucrătoare, producţia industrială a fost cu 2,0 % mai mică decât în octombrie 2025.

KSH a precizat că în marea majoritate a subramurilor industriei prelucrătoare volumul producţiei a scăzut comparativ cu luna noiembrie a anului trecut.

Dintre subramurile cu cea mai mare pondere, producţia de calculatoare, produse electronice şi optice, precum şi producţia de alimente, băuturi şi produse din tutun au înregistrat creşteri, în timp ce în industria auto şi în producţia de echipamente electrice s-a consemnat un recul.

În primele unsprezece luni ale anului, producţia industrială a fost cu 3,5 % mai mică decât în aceeaşi perioadă din 2024.

Datele detaliate privind producţia industrială din luna noiembrie vor fi publicate de Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH), joi, 15 ianuarie, pe baza celei de-a doua estimări.