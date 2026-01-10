Congresul Fidesz – Viktor Orbán: Fidesz-KDNP intră în competiţia electorală cu 41 de candidaţi noi (Partea I)

Budapesta, sâmbătă, 10 ianuarie 2026 (MTI) – Fidesz-KDNP intră în competiţia pentru alegerile parlamentare cu 65 de candidaţi vechi şi 41 de candidaţi noi – a anunţat, sâmbătă, la Budapesta, premierul Ungariei şi preşedintele Fidesz, Viktor Orbán, la cel de-al 31-lea congres al partidului.

Şeful guvernului a declarat că la congresul de sâmbătă au fost prezentaţi candidaţii uninominali, iar până în data de 20 februarie vor fi anunţate lista Fidesz-KDNP şi capul de listă. „Eu, şi după 20 de ani de mandat de prim-ministru, sunt pregătit pentru această sarcină”, a subliniat Viktor Orbán. Acesta amintit că Fidesz a câştigat de patru ori consecutiv alegerile parlamentare cu majoritate de două treimi, timp de 20 de ani a câştigat toate alegerile locale şi, de la aderarea la Uniunea Europeană, a învins la toate alegerile pentru Parlamentul European.

Referindu-se la candidaţi, premierul a declarat că aceştia garantează reprezentarea aceloraşi principii de viaţă şi valori care au făcut ca Ungaria şi partidul să aibă un succes fără precedent. Schimbul de generaţii în cadrul Fidesz are loc într-un mod organizat, bine gândit şi consensual – a adăugat prim-ministrul.

Nu este vremea visătorilor iresponsabili; trăim într-o epocă a pericolelor, iar naţiunile pot avea o viaţă paşnică, sigură şi previzibilă doar prin guverne oneste, loiale şi experimentate”, a declarat Viktor Orbán.

Acesta a adăugat că formarea şi menţinerea permanentă a culturii camaraderiei reprezintă responsabilitatea preşedintelui partidului. De acest succes sunt cel mai mândru, a declarat preşedintele Fidesz. Premierul a subliniat că această camaraderie este importantă, deoarece „doar acea forţă politică este capabilă să creeze unitate naţională, care poate realiza acest lucru şi în interiorul propriei organizaţii”. Viktor Orbán a accentuat că tocmai camaraderia face posibilă sinceritatea.

Viktor Orbán a menţionat că şi în politica din Ungaria există persoane care fac promisiuni fără a suporta consecinţe, care mint sau neagă fapte, însă aceasta nu este lumea maghiarilor. Politicianul a adăugat că, deşi în democraţia liberală minciuna a devenit ceva obişnuit, în Ungaria însă acest lucru nu poate deveni o normă.

Prim-ministrul a subliniat că pentru patrioţi asemenea atitudini sunt inacceptabile şi constituie o gravă abatere politică, deoarece „lumea noastră se bazează pe vorbirea directă, argumentarea şi raţionament”.

Premierul a declarat că Bruxelles-ul aplică fără milă planul de transformare a tuturor statelor care nu se revoltă, în ţări de imigraţie. Birocraţii de la Bruxelles nu vor să oprească migraţia, ci să o reglementeze, a explicat prim-ministrul, adăugând că Bruxelles-ul este un duşman al civilizaţiei creştine europene. Orban a spus că este de acord cu constatarea strategiei de securitate naţională a Statelor Unite, potrivit căreia Europa îşi pierde rădăcinile civilizaţionale. Potrivit lui Orbán, americanii însă greşesc într-un punct: Europa Occidentală nu îşi pierde civilizaţia europeană creştină clasică, ci renunţă la ea, ba chiar o înlocuieşte”, a declarat şeful guvernului de la Budapesta.

Totodată, a subliniat că din inimile europenilor nu a reuşit să fie eliminat nici Isus Hristos, nici dragostea de patrie, nici instinctul de viaţă care îi determină să-şi protejeze copiii. Viktor Orbán a accentuat că, din perspectiva liberalilor, majoritatea europenilor autohtoni sunt consideraţi fără speranţă, deoarece nu pot fi reeducaţi. Ei revin mereu la învăţătura creştină, li se reaprinde dragostea de patrie şi nu permit ca să fie trataţi copii lor ca nişte cobai ai experimentelor de gen, a afirmat premierul.

Acesta a afirmat că elita liberală europeană foloseşte birocraţia de la Bruxelles, dreptul european şi instanţele din Luxemburg pentru a zdrobi rezistenţa statelor revoltate, motiv pentru care Ungaria a fost sancţionată cu o amendă zilnică de un milion de euro. Premierul a adăugat că acest cost este însă mult mai mic decât cheltuielile pe care le-ar presupune transformarea Ungariei într-o ţară de imigraţie, şi aici nici măcar nu a luat în calcul acele lucruri care nu pot fi măsurate în bani, a spus prim-ministrul, adăugând că Ungaria până la urmă va recupera suma pe care a plătit-o sub formă de amendă.

Una dintre mizele alegerilor parlamentare din Ungaria este dacă ţara cedează în faţa Bruxelles-ului şi maghiarii transformă Ungaria într-o ţară de imigraţie sau continuă rezistenţa şi resping toate încercările de impunere a migraţiei, a declarat Viktor Orbán. Acesta a subliniat că cine nu votează cu Fidesz votează pentru migraţie, care aduce nu doar violenţă, ci şi antisemitism.

Premierul a declarat că tot mai multe familii evreieşti părăsesc statele din Europa Occidentală şi, treptat, Ungaria devine ţara cu cea mai mare comunitate evreiască din Europa. Comunitatea evreiască din Budapesta este în siguranţă pentru că Ungaria este guvernată de Fidesz-KDNP şi „noi îi protejăm de ceea ce li se întâmplă în Europa Occidentală”, a declarat Viktor Orbán.

Acesta a mai declarat că partidele Tisza şi Coaliţia Democrată (partide de opoziţie) doresc să transforme economia ungară într-o economie de război dictată de Bruxelles, iar cine porneşte pe acest drum va trebui, în cele din urmă, să sacrifice totul. Premierul a explicat că Bruxelles-ul vrea să continue războiul fără resurse financiare, după ce a cheltuit deja 180 de miliarde de euro şi a acordat Ucrainei încă 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut militar, bani care nu vor fi returnaţi niciodată. Aceşti bani pot fi recuperaţi doar dacă Rusia este învinsă; de aceea ei se afundă tot mai mult în război, alergând după „banii aruncaţi” pe care, pe deasupra, i-au oferit din împrumuturi, consumând astfel viitorul copiilor lor, a punctat Viktor Orbán.