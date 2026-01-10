Congresul Fidesz – Viktor Orbán: Fidesz-KDNP intră în competiţia electorală cu 41 de candidaţi noi (Partea a II-a)

Budapesta, sâmbătă, 10 ianuarie 2026 (MTI) – Referindu-se la reconfigurarea politicii internaţionale, Viktor Orbán a subliniat că lumea în care am învăţat să trăim după 1990, nu mai există, iar în faţa noastră se află o succesiune de incertitudini şi pericole, în timp ce tratatele şi organizaţiile internaţionale au devenit deja lei fără dinţi.

A sosit epoca acordurilor bilaterale, a relaţiilor personale, a intereselor şi a forţei, epoca naţiunilor, a afirmat premierul. Am început pregătirea la timp, iar cei care astăzi plâng cel mai tare la căpătâiul ordinii mondiale liberale nu au ştiut sau nu au vrut să înţeleagă ce face Ungaria şi de ce – a declarat Orbán Viktor. Noi însă ştim că cine râde la urmă, râde mai bine, a adăugat politicianul.

În prezent, Washingtonul, Beijingul, Moscova şi Istanbulul sunt toate interesate de succesul Ungariei – a subliniat acesta, adăugând că au fost încheiate zeci de acorduri cu marile puteri ale lumii, care vor garanta dezvoltarea sigură a Ungariei, chiar şi în noua ordine mondială „care aminteşte de filmele western”.

Viktor Orbán a declarat că un argument puternic în favoarea căii maghiare este faptul că alternativa este un drum înfundat. Principalul argument este că drumul unguresc este unul bun, deoarece permite realizarea unor obiective la care alţii pot doar să viseze – a explicat premierul ungar. Pentru a-şi susţine afirmaţiile, acesta a arătat că la o inflaţie de 4% şi o creştere economică de 0,6%, doar Ungaria este capabilă să majoreze salariul minim cu 11%. Şeful guvernului de la Budapesta a atras atenţia şi asupra faptului că nicăieri în lume nu s-a reuşit acordarea scutirii pe viaţă de impozit pe venit mamelor care cresc minimum doi copii.

Din cauza economiei de război impusă de Bruxelles, există măsuri de austeritate în toate ţările; Ungaria, în schimb, s-a angajat să construiască 150 de fabrici, dintre care 101 sunt deja în construcţie, a subliniat premierul. Ei ne aplică restricţii, noi tocmai dublăm deducerile fiscale pentru copii, introducem a paisprezecea pensie şi am lansat Programul Prima Casă unic în Europa cu dobândă fixă de 3%”, a enumerat prim-ministrul. Această cale maghiară este paşnică, sigură, de succes, şi pe acest drum fiecare poate avansa, în fiecare an, cu un pas”, a declarat Viktor Orbán.