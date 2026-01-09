Vreme rece - Mol: Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată în ciuda condiţiilor meteorologice deosebite

Budapesta, vineri, 9 ianuarie 2026 (MTI) - Condiţiile meteorologice deosebite încetinesc temporar unele transporturi feroviare de marfă ale Mol, cu toate acestea aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată - a comunicat Mol, vineri, agenţiei ungare de presă MTI.

Dificultăţile de transport pot afecta transferul de materii prime şi produse între Bratislava şi locaţiile din Ungaria, dar compania ţine situaţia sub control. Transportul de mărfuri, care depăşeşte în fiecare lună 100 000 de tone, este asigurat de 4-6 trenuri în medie pe zi. Se lucrează în continuare pe ambele părţi ale frontierei ungaro-slovace pentru a elimina obstacolele cauzate de zăpadă şi pentru a normaliza traficul feroviar – se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, corpul operaţional condus de Ministerul de Interne este implicat în gestionarea situaţiei şi există o cooperare strânsă şi rapidă cu compania feroviară maghiară MÁV. Lanţul de aprovizionare intern este operat de rafinăriile de la Százhalombatta şi Tiszaújváros, precum şi de unităţile logistice de la Szajol, Komárom şi Pécs, populaţia este deservită fără întreruperi – precizează comunicatul.