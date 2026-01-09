În noiembrie, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,5% faţă de noiembrie 2024 şi cu 0,1% faţă de octombrie 2025 în Ungaria

Budapesta, vineri, 9 ianuarie 2026 (MTI) - Considerând deopotrivă datele brute şi cele ajustate calendaristic, în noiembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a depăşit cu 2,5% pe cel din aceeaşi lună a anului precedent în Ungaria - a anunţat, vineri, Institutul Central de Statistică (KSH) din Ungaria.

În comparaţie cu luna identică a anului 2024, volumul vânzărilor – ajustat în funcţie de efectele calendaristice – a crescut cu 2,6% în cazul magazinelor alimentare şi al celor mixte de tip alimentar; cu 4,6% în cazul comerţului cu amănuntul cu produse nealimentare şi cu 0,7% în cazul comerţului cu amănuntul de combustibili.

Conform datelor ajustate sezonier şi în funcţie de efectele calendaristice, volumul vânzărilor cu amănuntul l-a depăşit pe cel din luna precedentă cu 0,1%. Ajustat, de asemenea, în funcţie de efectele calendaristice: în perioada ianuarie-noiembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent – a anunţat Institutul Central de Statistică din Ungaria.