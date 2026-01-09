Donald Trump: Viktor Orbán serveşte ca exemplu întregii lumi

Budapesta, vineri, 9 ianuarie 2026 (MTI) – Activitatea curajoasă de lider depusă de Dumneavoastră serveşte ca exemplu întregii lumi – a scris premierului Viktor Orbán preşedintele american, Donald Trump. Şeful guvernului maghiar a publicat scrisoarea citată, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Donald Trump a scris că a fost încântat să-l primească la Casa Albă pe prim-ministrul ungar – împreună cu delegaţia sa – pentru a sărbători „epoca de glorie” a relaţiilor americano-maghiare. „Aştept cu nerăbdare să aprofundăm şi mai mult cooperarea din domeniile apărării, energiei şi imigrării ilegale” – afirmă şeful statului american în scrisoarea datată 10 decembrie 2025.

Donald Trump a adresat următoarele cuvinte de laudă şefului guvernului maghiar: „Activitatea curajoasă de lider depusă de Dumneavoastră serveşte ca exemplu întregii lumi. Luaţi poziţie întotdeauna în numele credinţei, a familiei şi a suveranităţii – a principiilor care fac din Ungaria un loc minunat. America admiră acest tip de curaj”.

În încheiere, preşedintele american i-a mulţumit lui Viktor Orbán pentru invitaţia în Ungaria şi a semnalat că echipa sa va lua legătura cu el în privinţa programului pe care şi l-a stabilit. Donald Trump şi-a exprimat premierului maghiar recunoştinţa pentru prietenia sa şi pentru sprijinul acordat, urându-i succes în campania electorală.