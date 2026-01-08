Viktor Orbán: Ucraina solicită pentru următorii 10 ani fonduri din care ar putea fi plătite pensiile maghiarilor timp de 40 de ani

Budapesta, joi, 8 ianuarie 2026 (MTI) - Ucraina solicită pentru următorii 10 ani fonduri din care ar putea fi plătite pensiile maghiarilor timp de 40 de ani, sau toate finanţările acordate pentru sprijinul familiilor timp de 60 de ani – a scris, joi, premierul ungar Viktor Orbán pe o reţea de socializare.

„Atât valorează cei 800 de miliarde de dolari pe care premierul ucrainean vrea să îi stoarcă de la Bruxelles. Iar aceştia vor să-i stoarcă de la noi” – a declarat premierul. El a afirmat că în cadrul şedinţei de miercuri a cabinetului a fost ascultat raportul lui János Bóka cu privire la modul în care Bruxelles-ul ar distribui aceşti 800 de miliarde de dolari şi din ce surse ar acoperi această sumă.

„Rezultatul este de-a dreptul înfricoşător. Decretele de la Bruxelles ar elimina pensia a 13-a şi a 14-a, ar elimina treptat finanţările acordate în vederea sprijinirii familiilor şi ar împovăra contribuabilii maghiari cu un impozit progresiv pe venit. Toate acestea pentru a avea bani pentru a plăti facturile de utilităţi ale Ucrainei” – a scris premierul.

Viktor Orbán a adăugat că raportul lui János Bóka va fi făcut public, deoarece familiile maghiare au dreptul să ştie ce planuri vrea să le impună Bruxelles-ul. În aprilie, cetăţenii vor putea alege între calea propusă de Bruxelles şi calea păcii – a concluzionat premierul ungar.