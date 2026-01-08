Ministru ungar: Ţările Grupului de la Vişegrád apără împreună interesele fermierilor împotriva Bruxelles-ului

Budapesta, joi, 8 ianuarie 2026 (MTI) - Ţările Grupului de la Vişegrád (V4) apără împreună interesele fermierilor împotriva Bruxelles-ului – a subliniat, joi, ministrul ungar al Agriculturii, István Nagy, în emisiunea matinală a canalului de ştiri M1 al televiziunii publice.

El a subliniat: este necesar să fie apărată capacitatea tuturor fermierilor europeni de a-şi vinde produsele în condiţii de siguranţă – pieţele sunt în pericol! El a explicat că este discutabil dacă Uniunea Europeană va încheia un acord de liber schimb cu ţările din America de Sud, deoarece, în opinia sa, acest lucru ar avea consecinţe negative pentru fermierii europeni. Ca exemplu, el a menţionat că, dacă s-ar ajunge la un acord, în Uniunea Europeană ar intra produse alimentare din ţările sud-americane care nu sunt produse în conformitate cu standardele europene stricte privind producţia şi calitatea.

El a menţionat că Bruxelles face tot posibilul pentru a încheia acest acord, deoarece doreşte să vândă maşini, considerând că va obţine astfel beneficii enorme.

István Nagy a mai spus în cadrul emisiunii că trebuie făcut totul şi pentru a păstra bugetul agricol independent, astfel încât banii să nu fie introduşi într-un fond unic, ceea ce ar însemna o structură netransparentă şi complicată. Există, de asemenea, o dispută cu privire la suma care ar trebui alocată bugetului agricol – a spus el, adăugând că respinge cu tărie planul de a aloca cu 20% mai puţine resurse pentru acest fond. Situaţia este complicată de faptul că Bruxelles-ul doreşte să transfere banii pe care fermierii europeni nu îi vor primi către fermierii ucraineni, ceea ce i-ar sprijini pe aceştia şi ar consolida astfel concurenţa, ceea ce este iarăşi inacceptabil – a adăugat István Nagy.

El a spus că în bugetul pentru anul viitor se doreşte să se acorde mai puţini bani, cu Ucraina a fost încheiat un acord de liber schimb, iar acum vor să impună şi un acord cu ţările din America de Sud, ceea ce este deja prea mult pentru fermieri.

El a adăugat că acesta este motivul pentru care nu a înţeles de ce doi dintre cei trei comisari europeni – cei responsabili pentru comerţul, respectiv pentru agricultură – au făcut declaraţii optimiste la reuniunea de criză de miercuri. Doar Olivér Várhelyi, comisarul responsabil cu sănătatea animală şi industria alimentară a prezentat propuneri rezonabile şi favorabile fermierilor.

În cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, Ungaria!” a postului public Radio Kossuth, István Nagy a subliniat că ţările din Grupul de la Vişegrád insistă ca în Uniunea Europeană să poată intra numai produsele agricole conform aceloraşi parametri de calitate şi cerinţe de bunăstare a animalelor ca cele produse aici.