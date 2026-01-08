Gergely Vajda a fost numit dirijor principal al Filarmonicii din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, joi, 8 ianuarie 2026 (MTI) - Dirijorul, compozitorul şi clarinetistul Gergely Vajda a fost numit dirijor principal al Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, a anunţat Filarmonica, joi, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la Cluj-Napoca.

Directoarea instituţiei culturale, Silvia Sbârciu, a declarat că orchestra a decis prin vot pe cine doreşte ca dirijor principal, iar cele mai multe voturi au fost acordate renumitului dirijor maghiar. Gergely Vajda ocupă funcţia de dirijor principal începând cu data de 1 ianuarie.

Potrivit acesteia, în ultimii ani, publicul clujean l-a putut vedea de mai multe ori pe Vajda dirijând, fiind cel mai apreciat dirijor invitat. Silvia Sbârciu l-a caracterizat pe Gergely Vajda drept unul dintre cei mai buni profesionişti ai domeniului, cu un rol important în viaţa muzicală internaţională. Aceasta a apreciat că orchestra are nevoie exact de rigoarea, flexibilitatea şi profesionalismul dirijorului maghiar. De asemenea, a subliniat importanţa faptului că Vajda a mai colaborat cu orchestra din Cluj, al cărei nivel profesional este recunoscut şi de criticii internaţionali.

După cum a precizat directoarea, contractul lui Vajda este valabil pe o perioadă de un an, însă, conform practicii generale, acesta va fi prelungit automat, anual, dacă părţile nu decid altfel.

La rândul său, Gergely Vajda a declarat că priveşte cu mari aşteptări noul repertoriu, care va include lucrări pe care până acum le-a dirijat rar sau deloc. Printre acestea a menţionat creaţiile compozitorului român George Enescu, pe care, după cum a afirmat, îl situează la acelaşi nivel cu Bartók Béla. Vajda a apreciat că acesta este „locul şi momentul potrivit” pentru a dirija lucrările compozitorului român din secolul al XX-lea.

Muzicianul a adăugat că lucrează cu orchestra din Cluj de patru ani şi consideră că a sosit timpul ca aceasta să fie mai bine cunoscută pe plan internaţional. Şi-a exprimat speranţa că reţeaua de contacte pe care a construit-o de-a lungul anilor în întreaga lume va contribui la promovarea muzicienilor clujeni.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei, Gergely Vajda este primul dirijor principal de etnie maghiară al Filarmonicii din Cluj-Napoca, instituţie fondată în 1955.