Consilierul premierului ungar: Politica de migraţie a Ungariei s-a dovedit eficientă

Budapesta, joi, 8 ianuarie 2026 (MTI) – Politica de migraţie a Ungariei s-a dovedit eficientă şi va fi menţinută, a declarat, joi, György Bakondi, consilierul principal al Prim-ministrului pentru securitate internă, în cadrul unei emisiuni difuzate pe canalul de ştiri M1 al postului public de televiziune.

György Bakondi a subliniat că în numeroase domenii Uniunea Europeană adoptă decizii contrare intereselor cetăţenilor europeni – cum sunt cele privind războiul, politica energetică sau migraţia – în timp ce politica de migraţie a Ungariei s-a dovedit eficientă, fapt recunoscut de tot mai multe state. Aceasta garantează protejarea interesului naţional, a adăugat oficialul.

Acesta a arătat că, între timp, în unele oraşe mari din Europa de Vest, proporţia persoanelor provenite din familii de migranţi depăşeşte deja 30-40 %, iar în unele şcoli de acolo, doar doi copii dintr-o clasă de 20 nu provin din familii de migranţi. Oprirea acestor procese este foarte îndoielnică; pentru a face acest lucru, ar fi necesar mai întâi să se oprească migraţia în masă din regiune – a explicat specialistul.

György Bakondi a mai declarat că Cipru, care a preluat de la 1 ianuarie preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, este unul dintre beneficiarii pactului privind migraţia, întrucât are interesul ca numeroşii migranţi sosiţi pe teritoriul său să fie preluaţi de alte state. În acelaşi timp, datorită rolului său prezidenţial, Cipru poate canaliza opiniile celor care se opun pactului privind migraţia, mai ales că a experimentat presiunea migraţiei, a adăugat el.

În general, se poate observa şi o schimbare a politicii migraţionale în regiune: se înăspreşte practica poliţiei de frontieră din Grecia şi Cipru, cadrul juridic este consolidat, iar barierele tehnice sunt dezvoltate. Totodată, creşte numărul statelor care nu acceptă pactul privind migraţia în forma sa actuală; pe lângă Ungaria, este vorba despre Polonia, Cehia, Slovacia, Austria şi Italia.

În acelaşi timp, evaluarea Ungariei la Bruxelles nu se modifică, continuând sancţiunile şi presiunile politice, deşi forţele de ordine ungare au interceptat şi anul trecut 12 500 de persoane care au trecut ilegal frontiera, a mai remarcat oficialul.

Nu construim ghetouri de zeci de mii de migranţi şi nu modificăm politica de migraţie de succes a Ungariei, a subliniat consilierul principal al Prim-ministrului ungar pentru securitate internă.