Viktor Orbán: partidele de stânga au falimentat capitala şi ar falimenta şi ţara

Budapesta, miercuri, 7 ianuarie 2026 (MTI) - Conducerea de stânga a Budapestei a falimentat capitala naţiunii, cea mai bogată localitate din Ungaria, şi ar falimenta - fără îndoială - şi ţara, dacă ar fi lăsată în seama ei - a afirmat premierul Viktor Orbán, preşedintele partidului de guvernământ Fidesz, cu ocazia adunării de nominalizare a candidaţilor partidului său, care a avut loc marţi seara la Budapesta. Şefului guvernului şi-a rezumat spusele astfel: în ultimii 15 ani, Fidesz a construit la Budapesta, în timp ce adversarii politici ai partidului au practicat obstrucţionismul.

Viktor Orbán a explicat: deşi inclusiv adversarii partidului admit că Fidesz se bucură de susţinere electorală masivă în provincie, ei au obiceiul să vorbească despre relaţia dintre Fidesz şi capitala Ungariei ca având o importanţă inferioară susţinerii din provincie a formaţiunii. Dar situaţia este următoarea: comunitatea Fidesz din Budapesta este cea mai mare din cadrul partidului, aici locuiesc cei mai mulţi membri ai săi, chiar multe sute de membri – a arătat el.

În lipsa unei organizaţii budapestane puternice, Fidesz nu ar fi la guvernare, alianţa de partide Fidesz-KDNP nu ar fi obţinut majoritatea parlamentară şi nicidecum o majoritate de două treimi – a punctat premierul.

Vorbind despre proiectele recente din Budapesta, a relevat că – în ultimii 15 ani – guvernul a investit 3000 de miliarde de forinţi (aproape 7,8 miliarde de euro) în capitală. Mulţumită eforturilor guvernului maghiar: au fost renovate arene sportive, şcoli, dispensare medicale şi spitale; în plus, au fost reamenajate parcuri. „Am organizat mai multe Campionatele Mondiale de Nataţie şi Campionatul Mondial de Atletism; am găzduit optimile de finală ale Ligii Campionilor, iar în curând, vom găzdui şi finala.” Parcul Public al Oraşului şi Piaţa Kossuth au fost reamenajate, modernizate, iar Cetatea Buda este în curs de reconstrucţie – a enumerat şeful guvernului.

El a reamintit că „ulterior aranjamentelor secrete ale partidelor de stânga”, guvernul Fidesz a finalizat linia 4 de metrou în locul Budapestei şi a participat şi la renovarea liniei 3 de metrou. În aprecierea lui Viktor Orbán, care şi-a exprimat regretul că actuala administraţie a urbei nu este capabilă să profite de această oportunitate: „Noi, Fidesz, am dezvoltat, la Budapesta, unul dintre cele mai bune sisteme de transport public din Europa”.

Lucrurile stau în felul următor: în ultimii 15 ani, „noi am construit, iar adversarii noştri au practicat obstrucţionismul; noi am creat, ei au protestat” – a rezumat Viktor Orbán, dând ca exemplu Parcul Public al Oraşului.

El a menţionat că PIB-ul nominal pe cap de locuitor al Budapestei, care a fost de 29000 de dolari în 2010, a crescut la 53000 de dolari până în anul 2024. În 2024, produsul naţional brut pe cap de locuitor generat la Budapesta era de 102% faţă de media UE; în timp ce în Franţa era de numai 100%, în Italia de 95%, iar în Spania de 92%.

În formularea prim-ministrului: Budapesta este „cel mai elocvent exemplu al faptului că şi cei care nu ne votează pe noi, adică guvernul Fidesz, beneficiază de pe urma noastră”.

El a abordat, de asemenea, faptul că Budapesta este unul dintre cele mai sigure oraşe din Europa, deoarece acolo nu există radicalism islamist. A scos în evidenţă că familiile şi comunităţile evreieşti din capitala ungară se află în cea mai mare siguranţă în comparaţie cu toată Europa.

A explicat că ceea ce se întâmplă astăzi la Budapesta sub actuala conducere a municipiului este o mare dezamăgire: toate subvenţiile acordate şi toate investiţiile întreprinse de guvern au fost zadarnice, fiindcă Budapesta este astăzi o capitală afectată de probleme; care şontâcăie, fiind lovită neîncetat de dificultăţi. Maghiarii merită altceva – a accentuat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a spus că performanţa actualei administraţii a Budapestei de a fi capabilă să falimenteze chiar şi cel mal bogat municipiu din Ungaria, este fără precedent. El a adăugat: „să nu avem nicio îndoială că ar falimenta şi ţara, dacă ar fi lăsată în seama ei”.

Viktor Orbán a reamintit că 390000 de alegători au votat alianţa Fidesz-KDNP la Budapesta cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2022 şi că această forţă politică a fost cea mai puternică chiar şi la ultimele alegeri pentru Parlamentul European.

El a spus că, în ultimii ani, organizaţia Fidesz a capitalei s-a reînnoit şi a lăudat eforturile depuse de Alexandra Szentkirályi, preşedinta acestei organizaţii teritoriale.

În formularea şefului guvernului maghiar: „Avem şansa să câştigăm nu numai în provincie, ci şi la Budapesta”. El a afirmat că nu vor renunţa la nicio stradă, piaţă sau clădire rezidenţială multifamilială; vor aborda fiecare alegător în timpul campaniei şi îi vor convinge pe toţi aceia, care pot fi convinşi.

Viktor Orbán a spus că locuitorii Budapestei pot conta pe Fidesz, că va face ceea ce a promis: nu va creşte impozitele, nu va trimite banii maghiarilor în Ucraina şi nu va duce copiii ca şi soldaţi într-o ţară străină.