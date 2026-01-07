Ninsori - Camioanele blocate provoacă ambuteiaje foarte mari pe autostrada M1 în Ungaria

Budapesta, miercuri, 7 ianuarie 2026 (MTI) - Camioanele blocate provoacă ambuteiaje foarte mari pe autostrada M1, între oraşul Biatorbágy şi municipiul Tatabánya. Traficul este blocat periodic între kilometrii 60 şi 56 în direcţia Budapestei, respectiv între kilometrii 48 şi 52 în direcţia localităţii de trecere a frontierei Hegyeshalom, deoarece se efectuează operaţiuni de tractare a camioanelor - a comunicat miercuri dimineaţă serviciul Útinform din cadrul Companiei Maghiare de Administrare a Drumurilor Publice.

Serviciul a scris că ambuteiajul de pe autostradă se întinde pe mai mulţi kilometri în ambele sensuri de circulaţie şi că mulţi conducători de autoturisme aleg să ocolească, folosind drumul naţional numărul 1. Prin urmare, s-a format un ambuteiaj mare şi între comuna Óbarok şi oraşul Bicske.

Au anunţat, de asemenea că – din cauza condiţiilor excepţionale de ninsori şi înzăpezire – devierea de pe autostrada M1 va fi reconfigurată: între oraşele Biatorbágy şi Bicske – între kilometrii 19 şi 37 – traficul va fi permis, în curând, pe trei benzi în direcţia punctului de trecere a frontierei de la Hegyeshalom, în timp ce doar o singură bandă va fi practicabilă în direcţia Budapestei. Pe partea pe care se circulă spre Hegyeshalom a autostrăzii M1, de la joncţiunea cu autostrada M0 până la comuna Szárliget, ninsorile abundente au provocat blocaje consecutive pe diferite tronsoane. Pe partea opusă, între oraşele Tata şi Bicske, s-a format, de asemenea, un ambuteiaj foarte mare; deci, cei care au posibilitatea, sunt rugaţi să ocolească folosind drumul naţional numărul 1 – a avertizat Útinform.