Masacrul de la Siculeni a fost comemorat la Memorialul "Siculicidium" ridicat în comuna din judeţul Harghita

Siculeni/Cluj-Napoca, miercuri, 7 ianuarie 2026 (MTI) - Solidaritatea naţională maghiară reprezintă atât speranţa, cât şi viitorul comunităţii naţionale maghiare. Speranţa că, în cazul în care ne solidarizăm astăzi, ne vom putea proteja familiile şi plaiurile natale - a afirmat miercuri, în comuna Siculeni din Ţinutul Secuiesc, Lőrinc Nacsa, secretarul de stat responsabil cu politica de edificare a naţiunii din cadrul Oficiului Prim-ministrului.

Lőrinc Nacsa a comemorat Masacrul de la Siculeni, evenimentul istoric sângeros petrecut cu 262 de ani în urmă, în mijlocul locuitorilor comunei şi ai Ţinutului Secuiesc, al ceangăilor, respectiv al maghiarilor din Transilvania şi Ungaria prezenţi la eveniment.

El a explicat următoarele: maghiarii sunt capabili să-şi apere interesele fără vărsare de sânge, să păstreze sistemul de valori moştenit de la străbunii lor, să-şi menţină vii tradiţiile şi să le transmită generaţiilor următoare tocmai mulţumită solidarităţii.

Secretarul de stat a apreciat că această solidaritate este alimentată şi de politica de edificare a naţiunii maghiare urmărită în ultimii 15 ani şi că „măsura succesului este chiar fortificarea solidarităţii comunităţii naţionale maghiare”.

„Pentru ca această poveste de succes să poată continua şi pentru ca patria-mamă să fie condusă în continuare de un guvern care pune preţ pe conceptul de naţiune, contăm pe Dumneavoastră, la fel cum şi Dumneavoastră puteţi conta pe noi în toate privinţele” – a afirmat el, subliniind că „puterea noastră, a maghiarilor, rezidă în comunitate”.

În discursul său festiv, Lőrinc Nacsa a reamintit evenimentele din 7 ianuarie 1764 de la Siculeni, când – în urma unei lungi serii de intimidări, constrângeri şi violenţe – Imperiul Austriac a replicat la tentativele de a ajunge la acord cu vărsare de sânge. Chiar dacă – precum a reiterat el – grănicerii secui au cerut doar ceea ce practicaseră secole de-a rândul; dar doleanţele solidaritatea şi rezistenţa lor „au aprins flacăra aroganţei imperiului”.

„Din păcate, şi astăzi mai întâlnim aroganţă. Din nefericire, există şi în Europa persoane şi grupuri care nu se străduiesc să formuleze o poziţie comună, care nu sunt interesate de solidaritatea naţională, care nu ascultă contraargumentele rezonabile, nu preţuiesc raţionalitatea modului de viaţă tradiţional şi ignoră necesitatea drepturilor minorităţilor naţionale” – a trasat Lőrinc Nacsa o paralelă.

El a apreciat că răspunsul la această problemă este solidaritatea, iar în acest sens secuii constituie un exemplu foarte bun. A scos în evidenţă vitejia şi statornicia seculară a comunităţii secuieşti, precum şi rolul ei în îmbogăţirea culturii maghiare şi în păstrarea tradiţiilor. „Toţi membrii naţiunii noastre ar putea învăţa de la Dumneavoastră această vitejie şi statornicie, această putere şi dârzenie de a lupta în inferioritate numerică, respectiv făurirea de capodopere de nivel mondial izvorâte din existenţa minoritară” – şi-a conchis secretarul de stat alocuţionea.

Barna Tánczos, viceprim-ministrul României, a relevat curajul şi perseverenţa comunităţii secuieşti. „Noi, secuii, nu am adoptat niciodată o anumită poziţie împotriva altora, ci în propriul nostru interes” – a spus el. În aprecierea sa, devotamentul arătat faţă de propria lor istorie şi tradiţii, i-a ajutat pe secui să evite să devină „victime istorice colaterale ale jocurilor marilor puteri”.

Referindu-se la dificultăţile economice ale României, a precizat că, în asemenea vremuri, sporeşte pericolul ca membrii comunităţii să se întoarcă unii împotriva altora, deşi istoria a demonstrat că solidaritatea, perseverenţa şi capacitatea de a se ridica în picioare (după eşecuri sau înfrângeri) reprezintă cea mai mare forţă a unei comunităţi.

„Istoria noastră, cultura noastră, limba noastră maternă şi persoanele, pe care le urmăm ca fiind exemple, ne unesc, pe noi, pe secui, pe maghiari, ca un liant ce nu permite ca dezbinarea să-şi facă loc printre noi” – a relevat el, adăugând că acest liant a fost fortificat şi de politica de edificare a naţiunii din ultimii ani.

„În ultimii 16 ani, guvernul format de alianţa Fidesz-KDNP a arătat ce înseamnă să punem preţ pe conceptul de naţiune. Ştim cine ne-au susţinut şi ştim cine ne susţin. Ştim cine sunt prietenii noştri, iar şi ei ştiu că pot conta întotdeauna pe noi, pe secui” – a spus Tánczos.

În data de 7 ianuarie 1764, la Siculeni, trupele imperiale austriece au masacrat mai multe sute de secui, care se adunaseră pentru a protesta împotriva încorporării în regimentele imperiale de grăniceri şi a eliminării tradiţiilor şi privilegiilor ostăşeşti seculare ale comunităţii. Evenimentul sângeros a condus la emigrarea în masă a secuilor în Moldova unde ceangăii le-au oferit refugiu.