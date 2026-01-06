Poliţiştii ungari se îndreaptă spre Serbia şi la graniţa bulgaro-turcă

Budapesta, marţi, 6 ianuarie 2026 (MTI) - Poliţiştii ungari sunt capabili să menţină siguranţa publică pe străzi şi apără frontierele externe ale ţării, în acelaşi timp ajutând şi alte ţări în apărarea frontierelor externe – a declarat marţi, la Budapesta, secretarul de stat al ministerului de interne ungar, la ceremonia de rămas bun organizată la plecarea contingentului de poliţişti ungari care detaşaţi în Serbia şi la frontiera bulgaro-turcă.

Bence Rétvári a reamintit că poziţia Ungariei cu privire la migraţia ilegală a fost consecventă încă de la început: cea mai importantă sarcină este protejarea frontierelor externe.

Dacă abordăm această sarcină unindu-ne forţele cu alte ţări, împreună vom fi mai eficienţi – a adăugat el. După cum a spus, la frontiera sudică a Ungariei au fost prezenţi şi austrieci, slovaci, cehi şi polonezi, dar sunt acolo şi turci care participă la verificarea camioanelor. Ungaria participă la rândul ei la protejarea frontierei externe a Bulgariei cu Turcia, alături de austrieci şi români, iar în Serbia alături de austrieci.

După cum a remarcat secretarul de stat, exemplul Ungariei devine din ce în ce mai contagios, la frontiera comună a Croaţiei cu Bosnia fiind acum prezenţi şi poliţişti sloveni şi italieni, alături de poliţiştii croaţi.

Trebuie să protejăm securitatea Europei, a subliniat secretarul de stat, adăugând: în noaptea de Revelion, migranţii au incendiat o mulţime de maşini în Europa de Vest, aproape 1 200 numai în Franţa. El a subliniat că, în schimb, poliţiştii ungari menţin ordinea pe străzile Ungariei, nu există tulburări, nimeni nu dă foc maşinilor, iar în Ungaria există „zero migranţi”, în timp ce în Europa de Vest migranţii trăiesc în număr semnificativ.

El a atras atenţia: acceptarea pactului privind migraţia ar însemna că Ungaria ar trebui să accepte şi violenţa care se manifestă în Europa de Vest, deoarece imigranţii ilegali sunt cei care incendiază restaurante şi maşini, care se împuşcă între ei pe străzi. Bruxelles, deşi recunoaşte problema, nu a găsit o soluţie potrivită pentru aceasta – a adăugat secretarul de stat.