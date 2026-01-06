Péter Szijjártó: Începând din acest an, Mercedes aduce în Ungaria şi producţia clasei A

Budapesta, marţi, 6 ianuarie 2026 (MTI) – Începând din acest an, Mercedes va aduce în Ungaria şi producţia clasei A - a anunţat, marţi, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, pe Facebook.

Ungaria obţine performanţe economice într-o perioadă în care întreaga Europă suferă din cauza războiului şi a consecinţelor economice ale politicilor greşite de la Bruxelles. Cu faptele este greu să te contrazici, iar presa liberală de stânga încearcă în zadar să submineze în mod constant, prin ştiri false, reputaţia economiei ungare, deoarece investitorii văd clar situaţia reală – a declarat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a subliniat că marile companii aduc, pe rând, în Ungaria, cele mai importante investiţii, la cel mai înalt nivel tehnologic, într-un moment în care marile puteri ale lumii îşi modernizează industria şi poartă o competiţie acerbă pentru capacităţile de producţie.

„Stabilitate politică, sistem fiscal campion al Europei, formare profesională şi forţă de muncă înalt calificată – aceasta este reţeta guvernului naţional”, a scris Szijjártó în postarea sa. Acesta a adăugat că rezultatele vorbesc de la sine: în pofida tuturor dificultăţilor, ultimii patru ani au fost cei mai de succes din istoria economiei ungare din punct de vedere al investiţiilor, ceea ce demonstrează că Ungaria a devenit unul dintre principalii câştigători ai noii ere economice mondiale.

Potrivit ministrului, dacă ne uităm la Kecskemét, vedem că în peste zece ani a fost creată, în Ungaria, cea mai mare uzină Mercedes din Europa, o capacitate mai mare existând la nivel mondial doar în China.

În prezent, peste 5 000 de persoane lucrează direct în fabrica Mercedes care, în 2024, a devenit cel mai atractiv loc de muncă din ţară şi a fost desemnată de mai multe ori cea mai bună uzină din cadrul grupului Mercedes la nivel mondial. În octombrie 2024, a ieşit de pe linia de producţie modelul cu numărul două milioane, iar în prezent, la Kecskemét, sunt fabricate automobile cu motoare termice de ultimă generaţie, modele plug-in hybrid şi vehicule complet electrice, în timp ce Mercedes creează în Ungaria primul său centru de cercetare şi dezvoltare din ţară – a prezentat politicianul rezultatele de până acum.

„Iar astăzi avem o nouă veste bună: Mercedes a decis ca, începând din acest an, să aducă în Ungaria şi producţia clasei A”, a scris Péter Szijjártó.

Ministrul a subliniat că acest lucru înseamnă că Mercedes va produce deja trei modele în Ungaria: noul GLB complet electric, de înaltă tehnologie, noua clasă C, iar de acum înainte şi clasa A va ieşi din nou de pe liniile de producţie din Ungaria.

„Asta înseamnă o politică economică bazată pe raţiune, o guvernare stabilă şi faptul că nu suntem dispuşi să renunţăm la resursele ieftine energetice ruseşti. În timp ce Europa rămâne în urmă, la noi apar noi şi noi dezvoltări ale celor mai mari companii din lume, din America, Asia sau chiar, acum, din Germania”, şi-a încheiat postarea Péter Szijjártó.