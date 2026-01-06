Ninsori în Ungaria: carosabil umed, în multe zone cu lapoviţă şi zăpadă apoasă

Budapesta, marţi, 6 ianuarie 2026 (MTI) - În regiunile estice şi sud-estice ale Ungariei ninge, iar în numeroase zone carosabilul este umed de la sare, cu lapoviţă şi zăpadă apoasă, pe alocuri acoperit cu zăpadă - a avertizat, marţi dimineaţă, serviciul de informare rutieră "Útinform", pe site-ul său.

Potrivit informării, în vestul ţării, ninsoarea a încetat sau mai fulguie doar izolat. În sud-est, în judeţele Csongrád-Csanád şi Békés, se înregistrează ploaie şi lapoviţă.

Pe autostrada M3, între Hatvan şi Budapesta, pe M7, în zona lacului Balaton, şi pe tronsonul dinspre acesta spre frontieră, ninsoarea s-a oprit. Carosabilul este în general umed, cu sare, iar pe alocuri acoperit cu zăpadă apoasă. Pe autostrada M3, între Hatvan şi Mezőkövesd, precum şi pe autostrada M30, carosabilul este cu lapoviţă şi zăpadă apoasă.

Pe drumurile naţionale şi judeţene, pe aproape întreg teritoriul ţării, carosabilul este acoperit cu lapoviţă şi zăpadă apoasă, pe alocuri cu zăpadă. Excepţie fac judeţele sud-estice Csongrád-Csanád şi Békés, unde carosabilul este umed sau umed cu sare.

Útinform atrage atenţia că în zonele afectate de ninsori vizibilitatea este redusă, ceea ce duce la încetinirea semnificativă a traficului.