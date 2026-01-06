Autorităţile ungare avertizează asupra ninsorilor abundente

Budapesta, marţi, 6 ianuarie 2026 (MTI) - Marţi, până la miezul nopţii, în două treimi din sud-estul Ungariei ar putea cădea încă 5-15 centimetri de zăpadă, motiv pentru care HungaroMet a emis marţi o avertizare de gradul II (cod portocaliu) pentru judeţele Baranya şi Bács-Kiskun.

În mesajul de avertizare transmis marţi agenţiei ungare de presă MTI, societatea de meteorologie HungaroMet S.A. a scris: marţi dimineaţa precipitaţiile se vor diminua şi vor înceta şi în partea de est a ţării, apoi, la sfârşitul dimineţii va sosi o altă zonă de precipitaţii din sud-vest. Ca urmare, cu excepţia regiunilor din nord-vest, se poate aştepta la o nouă cantitate semnificativă de zăpadă proaspătă, care poate acumula un strat suplimentar de 5-15 centimetri de zăpadă în două treimi din sud-estul ţării, până la miezul nopţii. Temperaturile vor rămâne sub zero grade pe tot parcursul zilei, cu excepţia regiunilor din est, astfel încât stratul de zăpadă va rămâne stabil şi poate îngheţa pe drumuri.

În partea de sud a ţării, până miercuri dimineaţa pot cădea peste 20 de centimetri de zăpadă proaspătă, rezultând un strat gros de zăpadă de 20-30 de centimetri.

De asemenea, s-a atras atenţia asupra faptului că, în cursul zilei de marţi, vântul din nord-vest, care se va intensifica în unele zone, poate provoca troiene, în special în partea de vest a Transdanubiei. Începând de seară, vântul din nord-est se poate intensifica, provocând troiene şi în această zonă.

Serviciul meteorologic a emis pentru marţi o avertizare de gradul II (cod portocaliu) pentru judeţele Baranya şi Bács-Kiskun, unde se poate aştepta peste 20 de centimetri de zăpadă proaspătă în decurs de 24 de ore. În restul ţării, cu excepţia judeţelor Vas şi Győr-Moson-Sopron, rămâne în vigoare avertizarea de gradul I (cod galben) până marţi la miezul nopţii, deoarece în 12 ore ar putea cădea peste cinci centimetri de zăpadă proaspătă.

Conform prognozei, marţi în timpul zilei probabil nu vor fi precipitaţii sub formă de polei, dar începând de seară, în regiunea de frontieră din est poate apărea ploaie cu polei.