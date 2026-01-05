Viktor Orbán: Războiul, energia, migraţia, respectiv alegerea între calea Bruxelles-ului şi cea maghiară vor fi temele politice principale în anul 2026 (Partea IV)

Prim-ministrul a semnalat că vizita lui Vladimir Putin în Ungaria nu este de actualitate acum, deoarece toate problemele au fost discutate în timpul recentei sale vizite la Moscova. În schimb, sosirea unui lider american de rang înalt în ţară este probabilă, deoarece în primăvară vor avea loc evenimente politice în Ungaria la care participă întotdeauna lideri americani de rang înalt.

În opinia lui Viktor Orbán, constituie intervenţie în alegeri dacă un actor politic care candidează la alegeri acceptă bani sau sprijin financiar din partea unei alte ţări. El a apreciat că schimbarea guvernului din Ungaria ar fi mai degrabă în interesul Bruxelles-ului şi nu al Statelor Unite. În formularea sa: Bruxelles-ul nici nu ascunde acest lucru, „mi-au spus verde în faţă” să „binevoiesc a mă da la o parte, deoarece acum este nevoie deja de oameni noi aici, care să ducă o politică pro-Bruxelles în locul politicii suveraniste”.

Referindu-se la scutul de protecţie financiară discutat la Washington, şeful statului maghiar a declarat că, din cauza sistemului prezidenţial american, „fiecare acord comportă un caracter personal” şi este în vigoare atâta timp cât preşedintele vrea acest lucru, iar „sigură este înţelegerea făcută de premierul – care exercită această funcţie la un moment dat – cu preşedintele american”.

A accentuat: de la pierderea Primului Război Mondial, Ungaria a avut nevoie de un anumit scut de protecţie financiară; dar ea nu se poate aştepta la aşa ceva din partea Bruxelles-ului, deoarece ţara a ales o direcţie strategică diferită de cea urmată de liderii de la Bruxelles.

Trebuie să ne aşteptăm mai degrabă la manevre ostile din partea Bruxelles-ului, iar guvernul maghiar trebuie să asigure – aşa cum a fost întotdeauna cazul de la sfârşitul Primului Război Mondial până acum – că ţara va putea accesa un anumit scut de protecţie, dacă s-ar ivi probleme – a afirmat Viktor Orbán.

Referindu-se la amendamentele de lege adoptate în Slovacia, care prevăd pedeapsa cu închisoarea pentru criticarea decretelor preşedintelui postbelic cehoslovac Edvard Beneš, prim-ministrul a spus că aşteaptă clarificarea situaţiei legale, deoarece este neclar ce stipulează actul normativ. Odată ce va avea o imagine de ansamblu asupra întregii situaţii, va discuta în detaliu cu preşedintele şi cu premierul slovac – a spus el.

A semnalat că, până atunci, poate „da în scris” două lucruri: pe de o parte, că Ungaria va continua să sprijine în mod necondiţionat maghiarii care trăiesc în Slovacia, liderii lor aleşi, întreaga comunitate maghiară din acea ţară, precum şi organizaţiile politice şi civice ale acesteia; iar pe de altă parte, că respinge orice referire la vinovăţia colectivă şi orice stipulare a acesteia.

Răspunzând la o întrebare despre indicatorii demografici, Viktor Orbán a accentuat că obiectivul principal al guvernului este cel de a asigura că nivelul de trai, în sens material, al persoanelor care decid să aibă copii să nu fie inferior nivelului de trai al celor care nu îşi doresc copii, iar obiectivul secundar este cel de a creşte numărul copiilor născuţi.

El a rezumat situaţia astfel: potrivit calculelor guvernului, dacă ei nu ar fi introdus măsurile de politică familială, numărul copiilor din Ungaria ar fi astăzi mai mic cu 200000.

În ceea ce priveşte posibila pierdere de active suferită de Banca Naţională a Ungariei (MNB) sub conducerea anterioară a acesteia, prim-ministrul a reamintit că instituţia este independentă de guvern.

Cu toate acestea, el a respins afirmaţia că nu s-a luat nicio măsură în această privinţă, accentuând că procedurile de rigoare sunt în curs şi în prezent.

Numai banca centrală poate furniza informaţii exacte cu privire la amploarea pierderilor de active, a semnalat el, adăugând că orice încălcare a legii va fi pedepsită imediat după finalizarea anchetelor.

El a precizat că a vorbit ultima dată cu fostul preşedinte al băncii centrale, György Matolcsy, în zilele dinaintea plecării sale, iar cu fiul său acum 8-10 ani.

Fiind întrebat despre îmbogăţirea membrilor familiei sale, el a răspuns că există trei lucruri care se aşteaptă de la maghiarii cu averi mai mari, „indiferent de odrasla cui ar fi”: să respecte legea, să-şi plătească impozitele şi să ofere locuri de muncă cetăţenilor maghiari.