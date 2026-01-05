Viktor Orbán: Războiul, energia, migraţia, respectiv alegerea între calea Bruxelles-ului şi cea maghiară vor fi temele politice principale în anul 2026 (Partea III)

Înainte de Brexit, Regatul Unit şi Europa Centrală împărtăşeau poziţia suveranistă şi puteau constitui o oarecare contrapondere a "idilei federaliste" franco-germane. Prin urmare, dacă Regatul Unit ar fi rămas membru al Uniunii Europene, niciunul dintre mijloacele de care Bruxelles-ul face uz împotriva ţărilor care doresc să-şi protejeze suveranitatea, nu ar fi fost la îndemână. Nu este vorba de faptul că suveraniştii ar avea şanse mai mari în aceste bătălii, ci de faptul că aceste bătălii nici nu ar avea loc - a precizat Viktor Orbán.

Odată cu ieşirea Regatului Unit, Europa Centrală a rămas singură, pierzând puterea matematică pe care am putea să o numim minoritate de blocare. Nu ne putem opune, motiv pentru care „întreaga şandrama de la Bruxelles” se îndreaptă acum într-o direcţie federalistă şi, în consecinţă, belicoasă.

Cu toate acestea, nu ar fi rezonabil ca Ungaria să urmeze exemplul britanic. Dacă am fi o ţară la fel de mare ca Regatul Unit, cu o populaţie între şaizeci şi şaptezeci de milioane, cu un PIB la fel de mare ca al lor şi am avea şi arme nucleare, atunci am putea încerca şi noi această alternativă; dar nu este cazul; deci „din păcate, această cale nu ne este deschisă nouă”.

El a adăugat: „Poate că istoria ne va cruţa de această dilemă, pentru că nu trebuie să părăsim UE, ea se va destrăma şi singură”. În acest moment, în Uniunea Europeană au loc mişcări centrifuge, se desfăşoară un proces de dezintegrare. Dezintegrarea se manifestă prin luarea unor decizii pe care, ulterior, nu le punem în aplicare – a punctat el -, citând ca exemple procesul de tranziţie verde şi reglementările Schengen, pe care Germania le eludează în mod constant. În opinia sa, dezintegrarea UE nu va însemna un colaps dramatic, ci o serie de astfel de decizii.

Fiind întrebat dacă şi tinerii din Ungaria ar trebui să se pregătească de introducerea serviciului militar obligatoriu şi dacă ar trebui să participe la războiul din Ucraina, şeful guvernului a răspuns: „Nu există niciun motiv de nervozitate; mai degrabă, ar trebui să ne păstrăm calmul şi să luăm o decizie bine gândită şi la obiect cu ocazia alegerilor”. Maghiarii nu au motive să se teamă, deoarece există şi o alternativă favorabilă păcii, alături de partidele belicoase.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Viktor Orbán a formulat univoc: în 2022, Rusia a atacat Ucraina, acest fapt este evident. Americanii nu se situează pe aceeaşi platformă ideologică cu ruşii, ci vor pace şi încetarea războiului – a spus el -, remarcând că luptătorii revoluţionari din 1956 ar fi fost foarte fericiţi, dacă americanii ar fi venit atunci.

La întrebarea dacă la viitoarele alegeri parlamentare va fi candidatul partidului de guvernământ Fidesz la funcţia de prim-ministru, actualul premier a răspuns: „astăzi, înţelepciunea generală în cadrul consiliului director al partidului este că nu există persoană mai potrivită ca mine”. Totodată el a relevat că nu intenţionează să schimbe sistemul de drept public.

Iar la intervenţia referitoare la posibilii vizitatori de rang înalt, americani sau ruşi, pe care i-ar aştepta să-i ofere sprijin venind în Ungaria înainte de alegeri, Viktor Orbán şi-a exprimat speranţa că strădaniile de a aduce pacea prin încheierea războiului ruso-ucrainean vor fi încununate de succes; iar americanii vor avea ce să discute cu ruşii şi că această întrevedere va avea loc la Budapesta. Opţiunea este încă pe agenda politică – a afirmat el -, semnalând că guvernul maghiar este pregătit să găzduiască o asemenea întâlnire şi că a clarificat acest lucru personal cu ambii preşedinţi în cauză.

(se va continua)