Viktor Orbán: Războiul, energia, migraţia, respectiv alegerea între calea Bruxelles-ului şi cea maghiară vor fi temele politice principale în anul 2026 (Partea II)

Şeful guvernului maghiar a afirmat că există şanse mari ca, în urma evenimentelor din Venezuela, situaţia de pe piaţa mondială a resurselor de energie să devină mai favorabilă Ungariei.

Viktor Orbán a calificat evenimentele din weekend ca fiind o manifestare puternică a noii lumi şi a accentuat că, împreună cu Venezuela, Statele Unite vor fi capabile să controleze aproximativ 40-50% din rezervele mondiale de ţiţei, iar această capacitate va fi deja suficientă pentru a influenţa semnificativ preţurile.

Noi socotim că americanii au nevoie de resurse de energie mai ieftine pentru programul economic anunţat de preşedinte, iar „aceasta este o veste bună pentru Ungaria” – a precizat prim-ministrul.

Viktor Orbán a mai relatat: guvernul maghiar crede că americanii vor putea include zăcămintele de ţiţei ale Venezuelei în circuitul comercial mondial. Ceea ce înseamnă că oferta va creşte, iar această situaţie va conduce la scăderea preţurilor – a adăugat el.

A scos în evidenţă că războiul ruso-ucrainean şi situaţia americano-venezuelană sunt diferite în ceea ce priveşte contextul lor politic şi temeiul lor legal. Referitor la Groenlanda, el a spus că atât Statele Unite, cât şi Danemarca sunt membre ale NATO, „iar dacă cineva doreşte să schimbe această situaţie, se poate discuta iniţiativa în cadrul NATO”.

Premierul a spus că, în ultimii ani, Ungaria a primit sute de familii de origine maghiară care s-au refugiat din Venezuela şi că ele sunt fericite că au avut loc schimbări în ţară. Viktor Orbán a urat Venezuelei mult succes, spunând că, în opinia sa, această ţară are în faţă un viitor strălucit.

El a punctat că semnificaţia dreptului internaţional s-a schimbat deja totalmente: în timp ce anterior „s-a făcut abstracţie de acesta doar cu un oarecare sentiment de ruşine”; acum a devenit complet evident că „dreptul internaţional nu constituie un reper în privinţa deciziilor mai multor mari puteri”.

Şeful guvernului a adăugat: poziţia Ungariei este evitarea creionării unei poziţii morale globale şi, în schimb, evaluarea unui anumite întâmplări ca fiind benefică sau rea pentru ţară. În privinţa evenimentelor din Venezuela – a afirmat el -, aşteptarea este ca ele să conducă la scăderea preţurilor resurselor de energie. În plus, lupta împotriva stupefiantelor trebuie intensificată, astfel încât „căderea oricărui narcostat este o veste bună”, iar obiectivul este „ca cel căruia îi este la îndemână, cel care se află în vecinătatea acestuia şi are forţa necesară pentru a-l lichida, să procedeze astfel”.

Referitor la neparticiparea Ungariei la formarea unei poziţii comune a Uniunii Europene cu privire la Venezuela, prim-ministrul a declarat că „nu vrem o politică externă comună”, deoarece statele-naţiune nu pot exista fără o politică externă suverană.

Fiind întrebat dacă Ungaria intenţionează să părăsească Uniunea Europeană, precum a procedat Regatul Unit, premierul maghiar a răspuns că Brexit-ul a fost o decizie curajoasă, respectiv o manifestare de o putere nemaiîntâlnită a conştiinţei naţionale, chiar dacă, „noi, ţările suveraniste, suntem principalii păgubiţi ai acestei decizii”.

(se va continua)