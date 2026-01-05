În 2025, Suzuki a obţinut o cotă de 11,04% pe piaţa autoturismelor noi din Ungaria

Budapesta, luni, 5 ianuarie 2026 (MTI) - Cu 14285 de vehicule înmatriculate în anul 2025, Suzuki a obţinut o cotă de 11,04% pe piaţa autoturismelor noi din Ungaria, păstrându-şi astfel poziţia de lider pe piaţă - a informat luni, societatea Magyar Suzuki, subsidiara fabricantului japonez de automobile, agenţia maghiară de presă MTI.

Producătorul de autoturisme a subliniat că, datorită acestui rezultat, Suzuki a devenit pentru a 22-a oară – ulterior deschiderii uzinei de producţie de la Esztergom – lideră anuală pe piaţa autoturismelor din Ungaria.

Conform comunicatului, Societatea pe Acţiuni de tip închis Magyar Suzuki s-a concentrat, la fel ca şi ceilalţi actori din ramură, pe funcţionarea stabilă şi rentabilă a întreprinderii, respectiv pe menţinerea competitivităţii. Magyar Suzuki se aştepta la o uşoară creştere a întregii pieţe ungare a autoturismelor noi, în comparaţie cu anul 2024. În final, sectorul a înregistrat o creştere de 6,44%.

Modernizarea fabricii, încheiată la sfârşitul anului, precum şi popularitatea celor două modele produse în Ungaria, S-CROSS şi Vitara, au jucat un rol major în funcţionarea stabilă a uzinei de producţie din Esztergom.

În comunicat se arată, că S-CROSS a fost cea mai vândută maşină din Ungaria, cu 6500 de bucăţi livrate, în timp ce Vitara s-a clasat pe locul al treilea, cu 5590 de bucăţi livrate. Cererea pentru modelele hibride este ilustrată de faptul că, în pofida ultimilor cinci ani dificili – marcaţi de pandemie, de criza energetică, de conflicte geopolitice şi de inflaţie -, în 2025, de pe banda rulantă din Esztergom a ieşit modelul cu numărul 500000 prevăzut cu acest sistem de propulsie. Între timp, în luna februarie a anului trecut, a fost fabricat modelul Vitara cu numărul un milion.

Compania Magyar Suzuki Zrt. a fost fondată în 1991 şi a rămas de atunci singura unitate de producţie europeană a companiei-mamă japoneze. Împreună cu partenerii şi furnizorii săi, respectiv cu reţeaua naţională formată din 78 de dealeri, compania a înfiinţat aproximativ 10000 de locuri de muncă în Ungaria.

Producţia în uzina din Esztergom a început în octombrie 1992. Aici sunt fabricate modelele Vitara şi noul S-CROSS, deja şi în versiuni hibride.