Viktor Orbán: Niciun cetăţean maghiar nu a fost implicat sau rănit în operaţiunea militară din Venezuela

Prim-ministrul a adăugat că guvernul maghiar se află în contact permanent cu ambasadorii Ungariei aflaţi în misiune în zona Venezuelei pentru a feri cetăţenii maghiari de probleme sau necazuri în ţara respectivă.
„Astăzi, ne-am consultat şi cu cei mai importanţi actori din sectorul energetic maghiar pentru a ne putea contracara în Ungaria presiunea pe care o va exercita criza din Venezuela asupra preţurilor. Guvernul maghiar lucrează la aceste aspecte” – a scris Viktor Orbán în încheierea postării sale.