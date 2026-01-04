Viktor Orbán: Niciun cetăţean maghiar nu a fost implicat sau rănit în operaţiunea militară din Venezuela

Budapesta, duminică, 4 ianuarie 2026 (MTI) - Niciun cetăţean maghiar nu a fost implicat sau rănit în operaţiunea militară desfăşurată în Venezuela - a scris premierul Viktor Orbán, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.

Prim-ministrul a adăugat că guvernul maghiar se află în contact permanent cu ambasadorii Ungariei aflaţi în misiune în zona Venezuelei pentru a feri cetăţenii maghiari de probleme sau necazuri în ţara respectivă.

„Astăzi, ne-am consultat şi cu cei mai importanţi actori din sectorul energetic maghiar pentru a ne putea contracara în Ungaria presiunea pe care o va exercita criza din Venezuela asupra preţurilor. Guvernul maghiar lucrează la aceste aspecte” – a scris Viktor Orbán în încheierea postării sale.