Secretar de stat ungar: începând din ianuarie 2026, mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite în întregime de impozitul pe venit

Budapesta, duminică, 4 ianuarie 2026 (MTI) – Începând din ianuarie 2026, mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite în întregime de impozitul pe venit – a anunţat duminică, prin intermediul paginii sale de Facebook, Zsófia Koncz, secretar de stat responsabil pentru politica familială în cadrul Ministerului Culturii şi Inovării.

Scutirea de impozit pe venit, introdusă în anul 2023, se aplica anterior doar până la nivelul salariului mediu, suma în excesul acestuia fiind impozabilă. Începând cu 1 ianuarie 2026 însă, plafonul superior a fost eliminat, ceea ce înseamnă că mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi în întregime scutite de impozitul pe venit – a explicat secretarul de stat.

La nivel practic, de această măsură beneficiază mamele cu vârsta sub 30 de ani care cresc un singur copil, deoarece mamele cu trei sau mai mulţi copii erau deja scutite de impozitul pe venit, iar mamele cu vârsta sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit tot din luna ianuarie a acestui an. O altă facilitate ce intră în vigoare, începând de asemenea din 2026, este aplicabilitatea acestei reglementări şi în cazul mamelor cu vârsta sub 30 de ani al căror copil s-a născut înainte de 1 ianuarie 2023 – a adăugat ea.

Această măsură va ajuta încă 10000-15000 de familii. Scutirea de impozitul pe venit a mamelor cu vârsta sub 30 de ani va degreva bugetul familiilor în medie cu 109000 de forinţi (aproximativ 1440 de lei) lunar; respectiv cu 1,3 milioane de forinţi (aproape 17200 de lei) anual. Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe venit, persoanele vizate trebuie să depună o declaraţie. Vestea bună este că pot face acest lucru începând cu cea de-a 12-a săptămână de sarcină. Scutirea va fi valabilă până la sfârşitul acelui an, în care vor împlini vârsta de 30 de ani – a precizat Zsófia Koncz.