Salariile profesorilor, învăţătorilor şi institutorilor vor creşte cu încă 10% în Ungaria

Budapesta, duminică, 4 ianuarie 2026 (MTI) - După creşterea de 32,2% din anul 2024 şi cea de 21,2% din anul 2025; salariile profesorilor, învăţătorilor şi institutorilor/educatorilor vor creşte cu încă 10% – a anunţat duminică, prin intermediul paginii sale de Facebook, Bence Rétvári, secretarul de stat pentru relaţiile cu parlamentul din cadrul Ministerului de Interne.

Bence Rétvári a adăugat că salariile profesorilor au crescut de peste două ori în ultimii cinci ani.

El a reamintit că cei care predau copiilor defavorizaţi au primit şi o creştere suplimentară de 20%; iar în septembrie, a fost introdus şi un spor salarial pentru condiţii speciale de muncă.

„Profesorii primesc în sfârşit salarii demne de vocaţia lor; în plus, această creştere salarială este calculabilă; deoarece înseamnă un spor anual – până în 2031 – egal cu creşterea salarială medie a absolvenţilor de studii superioare” – a relevat secretarul de stat, precizând că prin această creştere, salariul mediu brut al profesorilor din Ungaria va depăşi deja suma de 900000 de forinţi (aproximativ 11900 de lei).

Potrivit informării sale: pentru finanţarea creşterii salariale vor fi utilizate în proporţie de 88% resurse bugetare proprii, respectiv în proporţie de 12% fonduri europene.

Popularitatea crescândă a carierei didactice se observă în mod evident şi din datele referitoare la admiterea în învăţământul superior, întrucât şi anul acesta au fost admişi un număr record de candidaţi la facultăţile care formează cadre didactice – a adăugat el.