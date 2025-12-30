Prima unitate de producţie a uzinei Halms Hungary, aflată în construcţie la Miskolc, îşi va începe activitatea vara viitoare

Miskolc, marţi, 30 decembrie 2025 (MTI) – Prima unitate de producţie a centrului european pentru industria auto a companiei Halms Hungary, aparţinând grupului chinez Huashuo şi aflat în construcţie la Miskolc, îşi va începe activitatea în vara anului viitor – se arată într-un comunicat, remis, marţi dimineaţă, agenţiei ungare de presă MTI, de compania INPARK, specializată în dezvoltarea de parcuri industriale.

Potrivit documentului, pentru construirea centrului din industria auto, INPARK a realizat lucrări de terasament de aproximativ 30 000 de metri cubi, a utilizat peste 8 600 de metri cubi de beton şi a instalat 54 de kilometri de cabluri electrice. În Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Sudic, pe terenul INPARK, Halms va produce piese turnate din aluminiu şi componente prelucrate pentru mărci auto de top şi furnizori din industria auto, precum Volvo şi Magna.

Piesele turnate din aluminiu, de dimensiuni medii şi mari, realizate prin turnare sub presiune, precum şi componentele prelucrate, vor fi utilizate pentru grupuri motopropulsoare, sisteme de transmisie şi structuri ale autovehiculelor. La Miskolc, producţia se va baza exclusiv pe aluminiu reciclat. Investiţia, în valoare de peste 200 de milioane de euro, va fi realizată în trei etape, până în 2032 – se arată în comunicat.

Uzina de 100 000 de metri pătraţi, aflată în construcţie la Miskolc, va putea produce anual până la două milioane de componente pentru industria auto şi, potrivit planurilor, va crea aproximativ 1 000 de locuri de muncă.

Halms a construit, în 2023, o uzină de prelucrare pentru industria auto, la Debrecen, unde produce, în principal, carcase de motoare şi alte componente auto din aliaje de aluminiu. Proprietarul companiei, grupul Huashuo, a decis ca pe lângă activităţile de prelucrare să îşi relocheze şi procesele de producţie în Ungaria, înfiinţând la Miskolc centrul european şi baza de producţie a grupului.

Halms Hungary Kft., cu sediul la Debrecen, a realizat anul trecut o cifră de afaceri netă de 17,318 milioane de euro, faţă de 10,015 milioane de euro în 2023. Compania a încheiat anul trecut cu o pierdere de 3,641 milioane de euro, iar în 2023 cu o pierdere de 2,650 milioane de euro.