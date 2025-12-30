Moody's a retrogradat ratingul Budapestei sub nivelul de investiţie

Londra, marţi, 30 decembrie 2025 (MTI) - Moody's Ratings a retrogradat ratingul Budapestei sub nivelul de investiţie. Agenţia internaţională de rating de credit şi-a justificat decizia, anunţată luni seara la Londra, prin situaţia lichidităţii capitalei ungare.

Compania a anunţat că a retrogradat ratingul de risc de credit al Budapestei cu un nivel, de la „Baa3” la „Ba1”.

Conform metodologiei Moody’s, ratingul „Ba1” este cu un nivel sub limita inferioară a intervalului de recomandare pentru investiţii, adică sub ratingul „Baa3” atribuit anterior Budapestei.

În acelaşi timp, Moody’s Ratings a retrogradat totodată evaluarea de credit de bază (BCA) a Budapestei cu un nivel, de la „baa3” la „ba1”.

Agenţia de rating de credit a plasat noile ratinguri sub revizuire pentru o eventuală retrogradare suplimentară.

Conform motivării acestei măsuri, poziţia de lichiditate a Budapestei dă motiv de îngrijorare privind capacitatea oraşului de a-şi rambursa integral obligaţiile până la data limită de 31 decembrie.

Potrivit Moody’s, revizuirea care ar putea duce la noi reduceri ale ratingului şi ale evaluării BCA, reflectă riscul mărit de crearea a restanţelor de plată.

Aceste riscuri crescute provin din plăţile incluse în bugetul capitalei, dar „întârziate în mod neaşteptat” de către guvern – a declarat agenţia de rating de credit în comunicatul său.

Potrivit Moody’s Ratings, la aceasta se adaugă disputa dintre capitală şi guvern cu privire la contribuţia de solidaritate.

Compania afirmă că situaţia lichidităţii Budapestei s-a deteriorat în perioada 2021-2025, deşi lichiditatea scăzută a fost gestionabilă în ultimii trei ani, din punctul de vedere a activităţilor de funcţionare de rutină. Rata de lichiditate raportată la veniturile operaţionale a fost de 2,9% la sfârşitul anului trecut şi se preconizează că va fi de 1,5% până la sfârşitul anului 2025, conform scenariului de bază al Moody’s.

Potrivit companiei, ratingurile Budapestei reflectă şi îngheţarea plăţilor Uniunii Europene către Ungaria.

Cu toate acestea, Moody’s subliniază şi faptul că povara datoriei capitalei ungare scade în mod constant şi, măsurată în raport cu veniturile operaţionale, a fost de numai 35% anul trecut, în scădere de la 71% în 2021.