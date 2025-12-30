Circulaţia camioanelor va fi interzisă în mai multe localităţi din Ungaria

Budapesta, marţi, 30 decembrie 2025 (MTI) – Locuitorii a 300 de localităţi din Ungaria vor scăpa, în câteva zile, de camioanele care le zguduie străzile – a scris, marţi, ministrul Construcţiilor şi Transporturilor, János Lázár, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrului, în viitor, traficul de tranzit şi cel de marfă, cu vehicule de peste 20 de tone, care traversează Ungaria, va fi restricţionat doar pe rutele stabilite, în principal, pe reţeaua de drumuri de mare viteză.Vor fi introduse reguli noi şi reorganizată gestionarea traficului local în mediul rural: în 56 de locuri, pe un total de 262 de kilometri, vor fi impuse restricţii de tonaj la nivel naţional, a subliniat János Lázár.

Acesta a adăugat: „Închidem portiţele”, iar satele Ungariei nu vor mai fi rute mai ieftine pentru transport, ci localităţi mai locuibile şi adevărate cămine, unde familiile îşi pot trăi viaţa în linişte.

„Cu transportatorii maghiari ne înţelegem şi ajungem la un acord. Să trăim şi să lăsăm să trăiască: condiţii de trai decente pentru transportatori şi localităţi locuibile pentru cei care trăiesc acolo” – se arată în postarea în care ministrul enumeră şi localităţile vizate.