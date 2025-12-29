Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii: Păstrarea suveranităţii este garanţia dăinuirii naţiunii maghiare

Budapesta, luni, 29 decembrie 2025 (MTI) – Potrivit opiniei publice din Ungaria, păstrarea suveranităţii este garanţia dăinuirii naţiunii maghiare – se arată într-un comunicat remis, luni, agenţiei ungare de presă MTI, de Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii, cu referire la rezultatele unui sondaj realizat la comanda Institutului de Cercetare pentru Protecţia Suveranităţii.

Din cercetarea sociologică comandată de Institutul de Cercetare pentru Protecţia Suveranităţii reiese că interesele Ungariei au prioritate faţă de interesele străine şi că promovarea interesului naţional îşi are locul în Uniunea Europeană chiar şi atunci când aceasta generează conflicte.

Populaţia este convinsă că în locul urmării tendinţelor progresiste dictate din exterior, Ungaria trebuie să îşi urmeze propriul drum, iar condiţia prealabilă a acestui demers este păstrarea spaţiului suveran de acţiune al ţării – se arată în comunicat.

Potrivit cercetării, în pofida încercărilor de presiune politică finanţate din străinătate, care promovează prioritatea intereselor străine, societatea formulează aşteptarea ca şi pe viitor guvernarea să fie orientată în primul rând de interesele naţionale: pentru marea majoritate a respondenţilor (81%) interesele Ungariei sunt mai importante decât considerentele altor ţări, iar 81% consideră că Ungaria trebuie să reprezinte interesele maghiarilor în Uniunea Europeană chiar şi atunci când acest lucru generează conflicte.

Atitudinea fermă pro-suveranitate a maghiarilor şi angajamentul faţă de independenţa naţională sunt reflectate şi de faptul că majoritatea covârşitoare defineşte drept obligaţie a politicienilor maghiari apărarea independenţei naţionale (82%) şi consideră că, pentru a dăinui, Ungaria trebuie să îşi urmeze propriul drum, în loc să îi urmeze pe alţii (70%) – se mai arată în document.

Oficiul a adăugat că aproximativ trei sferturi dintre respondenţi (72%) sunt de părere că Ungaria trebuie să lupte întotdeauna mai mult pentru a-şi asigura dăinuirea decât ţările occidentale, iar cu toate acestea 74% dintre cei chestionaţi consideră că ţara va exista probabil şi peste 1 000 de de ani.