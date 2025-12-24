Şeful statului slovac a promulgat amendamentele Codului Penal, care incriminează criticarea publică a decretelor Beneš

Bratislava, miercuri, 24 decembrie 2025 (MTI) - Peter Pellegrini, preşedintele Slovaciei a promulgat, marţi, legea care amendează Codul Penal. Aceasta conţine o serie prevederi noi, printre care şi incriminarea influenţării campaniilor electorale de către "puteri străine", respectiv cea a criticării publice a unor relaţii şi raporturi rezultate în urma anumitor reglementări adoptate după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Am decis să nu retrimit parlamentului legea pentru a fi dezbătută din nou, să nu-mi exercit dreptul de veto, ci să o semnez în forma aprobată de parlament” – îl citează pe Peter Pellegrini agenţia de ştiri publică, slovacă TASR. Preşedintele Slovaciei a adăugat că guvernul şi majoritatea parlamentară care au aprobat amendamentele poartă responsabilitatea pentru acestea. Anterior, Pellegrini a luat în calcul şi eventualitatea de a retrimite parlamentului anumite părţi ale legii pentru a fi supuse din nou dezbaterii.

În forma lor iniţială, amendamentele actuale ale Codului penal slovac, ar fi înăsprit doar pedepsele aplicabile persoanelor care au săvârşit furturi în valoare mică, ceea ce ar fi însemnat restabilirea unei forme mai vechi a codului. Dar, în decursul procesului de formulare a avizelor de către comisiile parlamentare, au fost propuse o serie de completări, inclusiv cele două menţionate mai sus, precum şi o dispoziţie menită să impună restricţii asupra utilizării instituţiei juridice a aşa-numiţilor „martori care regretă infracţiunea săvârşită”. În cele din urmă, dintre diferitele părţi ale pachetului de amendamente, acea modificare a Codului penal a provocat o serie de luări vehemente şi negative de poziţie, care incriminează respingerea publică şi criticarea în mod public a legitimităţii şi corectitudinii „anumitor reglementări (referitoare la relaţii de proprietate şi raporturi de muncă) adoptate în urma celui de-al Doilea Război Mondial”. În discursul public, aceste prevederi au devenit cunoscute sub denumirea de interdicţia criticării decretelor preşedintelui postbelic cehoslovac Edvard Beneš.

Această completare a amendamentelor la Codul penal a fost formulată la scurt timp după ce în presa slovacă au apărut numeroase relatări referitoare la faptul că partidul de opoziţie Slovacia Progresistă, care nu abordase anterior această chestiune, a pus în discuţie cu ocazia unor manifestări organizate în aşezări locuite preponderent de maghiari – stârnind astfel reacţii aprinse în discursul public slovac – problema decretelor preşedintelui Beneš, care stipulează vinovăţia colectivă a minorităţilor germane şi maghiare din Slovacia.

Amendamentul referitor la „decretele Beneš” a fost criticat în repetate rânduri de către către Alianţa Maghiară, partidul minorităţii maghiare din Slovacia, care a protestat de mai multe ori, inclusiv prin intermediul demonstraţiei organizate zilele trecute cu denumirea de „Marşul Inocenţei” . Într-o declaraţie dată portalului de ştiri din sudul Slovaciei, ma7.sk, László Gubík – preşedintele Alianţei Maghiare – a numit modificarea Codului Penal un final nedemn de acest an. În formurarea sa: deşi liderii partidului înţeleg că intenţia deţinătorilor puterii nu era, în primul rând, spargerea cu pietricele a ferestrelor caselor maghiarilor din sudul Slovaciei; dar în cele din urmă, deznodământul a fost acesta. El a relatat că, după intrarea în vigoare a legii, vor folosi instrumentele ştiinţei şi ale dreptului pentru a demonstra caracterul absurd al amendamentului respectiv. A precizat că primul pas ce va fi făcut în data de pe 22 ianuarie, Ziua Culturii Maghiare, va fi organizarea unei conferinţe ştiinţifice intitulate „Pe fereastra închisorii?”. Principalele teme dezbătute vor fi libertatea de exprimare, protecţia proprietăţii private şi securitatea juridică.

După ce Peter Pellegrini a semnat amendamentele Codului penal, Krisztián Forró, consilierul şefului statului pe problemele minorităţilor naţionale şi fost preşedinte al partidului maghiar din Slovacia, şi-a prezentat demisia. În legătură cu acest act, Forró a declarat că, în urma deciziei de ieri a preşedintelui Slovaciei, nu a avut altă opţiune, deoarece – după cum a argumentat – din punctul său de vedere poate accepta o anumită poziţie în viaţa publică, doar dacă aceasta este conformă cu principiile sale.

În legătură cu partea legii modificării Codului Penal care se referă la „decretele Beneš”, Peter Pellegrini a declarat agenţiei de ştiri slovace că este vorba de o problemă serioasă. Aceasta a fost ridicată de un partid de opoziţie, provocând tensiuni între slovacii şi maghiarii care trăiesc în ţară. A opinat că amendamentul nu afectează dreptul cetăţenilor de a se apăra în instanţă în cazurile de confiscare a averilor, dar trebuie respinse actele prin care diverse persoane „ar stârni tensiuni sociale de la amvon” punând sub semnul întrebării evenimente istorice petrecute în Slovacia şi Cehia.

Mişcarea liberală Libertate şi Solidaritate (SaS), respectiv partidul Slovacia Progresistă au semnalat că vor sesiza Curtea Constituţională cu privire la amendament.