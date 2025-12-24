Ministrul slovac de Externe: Relaţiile dintre Slovacia şi Ungaria nu au fost niciodată atât de bune ca în perioada actualelor guverne

Bratislava, miercuri, 24 decembrie 2025 (MTI) - Relaţiile dintre Slovacia şi Ungaria nu au fost niciodată la un nivel atât de bun ca în perioada actualelor guverne, motiv pentru care încercările opoziţiei de a perturba aceste relaţii vor rămâne doar "focuri trase în aer" - a declarat ministrul slovac de Externe, Juraj Blanár, într-un interviu de sfârşit de an acordat agenţiei slovace de presă TASR, publicat marţi.

În interviu, şeful diplomaţiei slovace a vorbit despre relaţiile cu ţările vecine, exprimându-şi convingerea că, în anul care se apropie de final, cooperarea cu toate statele învecinate a fost aprofundată, chiar dacă asupra unor chestiuni există opinii diferite.

„Toate încercările opoziţiei de a ne perturba relaţiile cu Ungaria, de exemplu, prin punerea sub semnul întrebării a decretelor Benes şi prin utilizarea aşa-numitei cărţi maghiare, nu sunt decât simple focuri de artificii verbale, deoarece, astăzi, nimeni nu are interesul să ne întoarcem astfel în trecut” – a afirmat Juraj Blanár. Obiectivul este ca privirea să fie îndreptată spre viitor – a adăugat acesta, subliniind că sunt încheiate acorduri privind proiecte care sporesc conexiunile dintre cele două ţări, precum cele referitoare la conductele de ţiţei şi de gaze naturale. Politicianul a arătat că în domeniile în care există puncte de vedere comune, are loc o apărare coordonată a intereselor, dar trebuie spus totodată că există şi mai multe aspecte asupra cărora Slovacia priveşte diferit faţă de Ungaria.

Referindu-se la relaţiile dintre ţara sa şi Cehia, ministrul slovac de Externe a subliniat faptul că noul ministru ceh de Externe, Peter Macinka, a ales Bratislava drept prima sa destinaţie dintre ţările vecine, aceasta indică soliditatea relaţiei dintre cele două state, relaţie care nu poate fi perturbată de nicio conducere politică. Blanár a făcut această declaraţie în contextul în care, în perioada precedentului guvern ceh, a fost suspendată practica şedinţelor comune de guvern dintre Praga şi Bratislava.

În opinia ministrului slovac de Externe, este importantă şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu Ucraina, iar în acest scop Slovacia face tot ceea ce este necesar, fapt demonstrat şi de cele trei şedinţe comune de guvern organizate deja de cele două ţări – lucru cu care nu se poate mândri niciun alt stat membru al Uniunii Europene. Blanár a subliniat că, în pofida războiului care se desfăşoară acolo, pentru Slovacia este important ca Ucraina să devină un stat democratic stabil, capabil să-şi depăşească dificultăţile.