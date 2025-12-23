Klaus von Dohnányi donează biblioteca sa Universităţii Naţionale de Servicii Publice din Budapesta

Budapesta, marţi, 23 decembrie 2025 (MTI) - Klaus von Dohnányi, fost primar al oraşului Hamburg, fost ministru al educaţiei, fost secretar de stat al ministerelor de externe şi economiei din Germania, donează biblioteca sa Universităţii Naţionale de Servicii Publice (NKE) din Ungaria.

Potrivit unui comunicat emis marţi de universitate, Klaus von Dohnányi şi Gergely Prőhle, director de programe al Institutului John Lukacs al NKE şi fost ambasador al Ungariei la Berlin, au semnat pe 9 decembrie un acord prin care politicianul social-democrat în vârstă de 97 de ani, ultimul membru aflat în viaţă al guvernului condus de Willy Brandt, va dona instituţiei biblioteca sa, care numără aproape 20 000 de volume. Universitatea va amplasa colecţia în Salonul Dohnányi, care va fi amenajat în clădirea principală a fostei academii militare Ludovika, după moartea donatorului.

Klaus von Dohnányi s-a născut la Hamburg în 1928. Tatăl său, Hans von Dohnányi (1902-1945), a fost un avocat care a fost executat la Sachsenhausen la 8 aprilie 1945 pentru implicarea sa în salvarea evreilor şi în conspiraţia împotriva lui Hitler. Mama sa a fost Christine Bonhoeffer, sora lui Dietrich Bonhoeffer, un teolog protestant care a fost şi el ucis de nazişti.

Bunicul lui Klaus von Dohnányi a fost compozitorul şi pianistul Dohnányi Ernő (1877-1960), născut la Bratislava, care şi-a început cariera alături de Bartók Béla şi Kodály Zoltán, apoi a fost nevoit să părăsească definitiv ţara natală după al Doilea Război Mondial din cauza unor acuzaţii false. Stabilit în Florida, el i-a găzduit în repetate rânduri, în anii 1950, pe nepoţii săi care urmau studii universitare, Klaus şi Christoph (1929-2025) care mai târziu avea să devină un dirijor de renume mondial.

Centrele de greutate tematice ale bibliotecii sunt istoria secolului al XX-lea, în special rezistenţa împotriva statului naţional-socialist german şi istoria social-democraţiei, precum şi relaţiile internaţionale din perioada de după 1945. Acestea sunt completate de volume despre istoria familiei Dohnányi şi numeroase albume de artă. Cartea lui Klaus von Dohnányi, intitulat Interese naţionale, a fost publicată în limba maghiară în 2023, iar analizele sale privind situaţia politică globală actuală apar în mod regulat în ziare şi reviste.

Salonul Dohnányi, care va fi creat în clădirea principală a NKE, va avea ca scop – pe lângă amplasarea profesională a cărţilor – comemorarea importanţei familiei Dohnányi în istoria culturală şi politică maghiară şi europeană, făcând accesibile cărţile colecţionate şi citite de Klaus von Dohnányi, unul dintre martorii cheie ai relaţiilor internaţionale în deceniile de după al Doilea Război Mondial, atât tinerelor generaţii, cât şi cercetării ştiinţifice – se precizează în comunicat.