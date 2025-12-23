Guvernul ungar lansează un program pentru reducerea abandonului universitar

Budapesta, marţi, 23 decembrie 2025 (MTI) - Guvernul ungar lansează în învăţământul superior un program destinat reducerii abandonului universitar - a anunţat, marţi, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Veronika Varga-Bajusz, Secretar de stat responsabil pentru învăţământul superior, formare profesională şi educaţia adulţilor, respectiv pentru tineret, în cadrul Ministerului Ungar al Culturii şi Inovaţiei.

Veronika Varga-Bajusz a declarat că, de mai mulţi ani, numărul studenţilor admişi în învăţământul superior este în creştere, iar din 2022 numărul celor proveniţi din învăţământul profesional care au fost admişi la universităţi a crescut cu 65%.

Potrivit specialistei, această evoluţie impune o atenţie sporită din partea conducerii sectorului. Proiectul intitulat „Creşterea succesului studenţilor prin programe de sprijin pentru învăţare şi reducerea abandonului” are ca obiectiv sprijinirea a aproximativ 40 000 de studenţi în prevenirea abandonului timpuriu, prin programe de recuperare şi măsuri de susţinere.

Secretarul de stat a precizat că grupul-ţintă al programului include studenţii din anul I care urmează studii în domeniile medicină şi ştiinţe ale sănătăţii, ştiinţe exacte, inginerie, informatică, agricultură şi formarea cadrelor didactice, indiferent de forma de organizare a studiilor şi de regimul de finanţare. De asemenea, sunt vizaţi studenţii aflaţi în dificultăţi sociale şi/sau economice, indiferent de anul de studiu, de forma de organizare sau finanţare.

Implementatorii proiectelor pot fi organizaţii cu competenţă naţională care desfăşoară activităţi destinate studenţilor, acestea putând depune cereri de finanţare atât individual, cât şi în consorţiu. Programul, care poate fi implementat în perioada 2026-2029, beneficiază de un buget total de peste 28 de miliarde de forinţi (71,6 milioane euro).

Printre activităţile eligibile se numără analiza complexă a cauzelor abandonului universitar şi a modalităţilor de reducere a acestuia, servicii de consiliere, programe de sprijin pentru învăţare, iniţiative de construire a comunităţii şi dezvoltare personală, implicarea personalului didactic şi auxiliar, sprijinirea activităţilor conexe ale instituţiilor de învăţământ superior, programe de prevenire a abandonului timpuriu, precum şi implementarea unor soluţii tehnologice şi inovatoare pentru susţinerea procesului de învăţare.