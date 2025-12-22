Viktor Orbán: Reţeaua de autostrăzi a Ungariei, raportată la populaţie, a ajuns la nivelul celor mai dezvoltate state din Europa de Vest

Budapesta, luni, 22 decembrie 2025 (MTI) - În ultimii 15 ani, Guvernul ungar a construit atâtea autostrăzi şi drumuri expres încât reţeaua rutieră naţională, raportată la populaţie, a ajuns la nivelul celor mai dezvoltate ţări din Europa Occidentală - a declarat, luni, prim-ministrul, la ceremonia de inaugurare a tronsonului dintre Törökszentmiklós şi Kisújszállás al drumului expres M4. Viktor Orbán a mai afirmat că banii au un loc mai bun în Câmpia Ungară, sub forma unui drum modern, decât "în Donbasul făcut una cu pământul", sau în buzunarul secundar al vreunui oligarh ucrainean.

Premierul a amintit că, în anul 2010, rata şomajului în regiunea Kunság era de 12%, iar în prezent se situează la 5%.

Adevăratele cheltuieli mari au fost, de fapt, construcţia şoselelor M4 şi M44, deoarece fără acestea partea centrală a Câmpiei Ungare ar fi rămas o zonă izolată – a subliniat şeful guvernului de la Budapesta, adăugând că pentru finalizarea M4 mai lipsesc 60 de kilometri de drum de la Kisújszállás, tronson care va fi realizat în cadrul unui sistem de construcţie prin concesiune.

În ultimii 15 ani, Guvernul ungar a construit atâtea autostrăzi şi drumuri expres încât reţeaua rutieră naţională, raportată la populaţie, a ajuns la nivelul celor mai dezvoltate state vest-europene – a subliniat Viktor Orbán.

Acesta a explicat că, în anul 2010, lungimea drumurilor de mare viteză din Ungaria era de 1 273 de kilometri, iar până în 2025 aceasta a crescut la aproximativ 2 000 de kilometri, din care lipsesc doar 35 de kilometri. Premierul a adăugat că, în plus, au fost construite în total opt poduri peste Dunăre şi Tisa, iar în prezent 22 de municipii reşedinţă de judeţ sunt accesibile pe drumuri de mare viteză.

Toate acestea cumulate înseamnă că 90% dintre cetăţenii Ungariei locuiesc la o distanţă de maximum 30 de minute cu maşina de o autostradă – a evaluat prim-ministrul, adăugând că, dacă guvernul va reuşi să realizeze toate investiţiile planificate, acest procent va ajunge la 100%, iar timpul se va reduce de la 30 la 20 de minute.

Şeful guvernului de la Budapesta a atras atenţia şi asupra faptului că, atunci când autostrada va ajunge până la Berettyóújfalu, iar de cealaltă parte a frontierei românii vor finaliza lucrările necesare, se va putea intra direct pe drumurile de mare viteză care duc spre Oradea şi Cluj-Napoca. Chiar şi cele mai prudente estimări arată că distanţa dintre Budapesta şi Cluj-Napoca se va scurta cu una până la o oră şi jumătate – a explicat politicianul, subliniind că ziua de astăzi reprezintă, din acest motiv, un moment important în procesul de unificare a naţiunii.

Referindu-se la dezvoltarea părţii sud-estice a Ungariei, Viktor Orbán a declarat că guvernul are planuri ambiţioase, scopul fiind crearea unei regiuni industriale Debreţin-Salonta-Békéscsaba, care va constitui un mare spaţiu economic transfrontalier. În acest scop – a continuat politicianul – va fi construit şi drumul cu patru benzi Békéscsaba – Debrecen.

Prim-ministrul a subliniat că pentru construcţia de drumuri este nevoie de bani, iar bani există atunci când nu permitem să ne fie luaţi. Viktor Orbán a spus că tocmai s-a întors de la Bruxelles, unde „un mic personaj lacom, numit Ucraina, vrea să înghită toţi banii”. „Domnii deştepţi de la Bruxelles” au decis să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, evident în speranţa că îl vor recupera cu dobânzi consistente – a adăugat Viktor Orbán.

Acesta a precizat că, în urma unei lupte dificile, Ungaria a reuşit să rămână în afara „acestei idei nebuneşti de la Bruxelles”, dar dacă nu ar fi reuşit, partea care i-ar fi revenit din acest împrumut ar fi fost de 400 de miliarde de forinţi (1,02 miliarde euro). Tronsonul de drum inaugurat acum a costat 170 de miliarde de forinţi (437,36 milioane euro), iar următorul va costa aproximativ la fel, ceea ce înseamnă că suma care ar fi trebuit transferată la Bruxelles este, practic, echivalentă cu costul total al construcţiei acestei şosele – a atras atenţia premierul.

Banii au un loc mai bun în Câmpia Ungară, sub forma unui drum modern, decât „în Donbasul făcut una cu pământul”, sau în buzunarul secundar al vreunui oligarh ucrainean – a declarat Viktor Orbán.

Politicianul a subliniat că miza alegerilor de anul viitor este, de asemenea, direcţia în care va merge ţara. Putem merge pe drumul Bruxelles-ului, ceea ce înseamnă că banii noştri sunt luaţi de aici, folosiţi în altă parte şi alţii se dezvoltă din ei – a explicat premierul.

Cealaltă opţiune este să rămânem pe drumul maghiar şi să continuăm aşa cum am făcut-o în ultimii 15 ani, caz în care Ungaria va continua să se dezvolte, să crească şi să se întărească – a accentuat prim-ministrul.

Pentru aceasta este însă necesar ca partidele de guvernământ să îşi păstreze toate mandatele provenite din această regiune – a indicat Viktor Orbán, adăugând că fără regiunea Kunság şi Câmpia Ungară nu poate fi format un guvern naţional în Ungaria.