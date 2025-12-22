În Ungaria va fi inaugurat un nou tronson al şoselei M4, drum de mare viteză spre graniţa cu România

Budapesta, luni, 22 decembrie 2025 (MTI) - Luni dimineaţă, în apropiere de localitatea Kenderes, a fost inaugurat noul tronson, în lungime de 34 de kilometri, al drumului de mare viteza M4, între Törökszentmiklós şi Kisújszállás, eveniment care reprezintă un nou moment important în construcţia ţării - a anunţat prim-ministrul Ungariei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orbán a scris: „Ceea ce ne-am asumat facem, pas cu pas, chiar şi cu vânt potrivnic”. În anul 2010, lungimea drumurilor de mare viteză era de 1 273 de kilometri, iar până în 2025 aceasta a crescut la aproximativ 2 000 de kilometri – a subliniat premierul.

Astfel, s-a ajuns ca 90% dintre cetăţenii Ungariei să locuiască la o distanţă de maximum 30 de minute cu maşina de o autostradă – a accentuat prim-ministrul.

„A fost un drum greu. Ne-am confruntat cu criza financiară şi cea migraţionistă, cu pandemia de COVID, iar acum ne confruntăm cu războiul” – a formulat Viktor Orbán.

Acesta a adăugat că, doar săptămâna trecută, guvernul a scutit Ungaria de o povară de 400 de miliarde de forinţi (1,03 miliarde euro), obţinând o derogare de la împrumutul contractat de Bruxelles pentru război.

Potrivit postării premierului, tronsonul de drum inaugurat luni a costat mai puţin de jumătate din această sumă, un nivel de cheltuieli care va permite continuarea construcţiei până la Berettyóújfalu, localitate situată la graniţa cu România.

„Şi o vom continua. Pentru că banii ungurilor au un loc mai bun în Câmpia Ungară, în asfaltul unui drum cu patru benzi, decât risipiţi sub focuri în Donbas sau în băile aurite ale oligarhilor ucraineni. Acesta este planul nostru: în locul planului de război de la Bruxelles, o construcţie paşnică a ţării” – a scris Viktor Orbán.