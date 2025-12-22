Ambuteiaj pe autostrada M3, spre Budapesta, din cauza unui protest al şoferilor de camion

Budapesta, luni, 22 decembrie 2025 (MTI) - Din cauza unui protest al şoferilor de camion, pe autostrada M3 s-a format un ambuteiaj de aproximativ trei kilometri, pe sensul de mers spre Budapesta, în zona nodului cu autostrada M0, între kilometrii 15 şi 12 - a anunţat, luni după-amiază, utinform.hu (Centrul Ungar de Informare Rutieră).

Pe autostrada M0 se circulă, de asemenea, în coloană, înaintea ieşirii către autostrada M3, în ambele sensuri. Poliţia a anunţat pe site-ul său că, din cauza unei adunări publice declarate, în mai multe puncte din Budapesta s-au înregistrat încetiniri ale traficului. Pe autostrada M3, în zona parcării Szilas, precum şi pe breteaua de acces de pe centura M0 către M3, în direcţia Budapesta, vehiculele se deplasează cu dificultate din cauza camioanelor care sosesc la manifestaţie.

Participanţii la protest au pornit deja pe traseul declarat, astfel că sunt de aşteptat încetiniri ale traficului pe următoarele sectoare: intrarea M3 – bulevardul Róbert Károly – podul Árpád – şoseaua Szentendrei – strada Batthyány – autostrada M0 – podul Megyeri – autostrada M3 – intrarea M3. Inspectoratul de Poliţie al Budapestei a solicitat înţelegere din partea participanţilor la trafic şi i-a îndemnat ca pe durata protestului să evite pe cât posibil traseul indicat – se arată pe site-ul police.hu.