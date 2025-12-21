Sondaj UDMR: Peste 90% dintre maghiarii din Transilvania au încredere în Viktor Orbán, iar indicele de încredere în politicienii de opoziţie este foarte scăzut

Bucureşti, duminică, 21 decembrie 2025 (MTI) - În rândul maghiarilor din Transilvania, Viktor Orbán este cel mai popular politician din Ungaria: peste 90% dintre aceştia au încredere în el, în timp ce indicele de încredere în politicienii de opoziţie din Ungaria se situează la nivelul popularităţii partidelor româneşti - reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de SoDiSo Research din Cluj-Napoca şi prezentat de portalul clujean de ştiri Maszol.ro.

Despre concluziile cercetării realizate pentru Fundaţia Eurotrans a UDMR a vorbit, într-un interviu publicat duminică, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Árpád Antal, directorul strategic al UDMR. Potrivit acestuia, datele sondajului, reprezentativ pentru populaţia adultă maghiară din Transilvania, arată clar că maghiarii ardeleni consideră important ce se va întâmpla la alegerile din primăvara viitoare în Ungaria şi ce va urma după acestea.

„Analizând rezultatele cercetării ca sociolog pot spune că Viktor Orbán este cel mai popular politician din Ungaria în rândul maghiarilor din Transilvania: 92% dintre aceştia au o părere favorabilă despre el. În acelaşi timp, nivelul de neîncredere faţă de politicienii de opoziţie este extrem de ridicat. Un aspect interesant este că încrederea în partidele de opoziţie din Ungaria este aproximativ la acelaşi nivel cu cea acordată partidelor româneşti, adică foarte scăzută”, l-a citat Maszol.ro pe directorul strategic al UDMR.

Potrivit sondajului, 80% dintre maghiarii din Transilvania care au cetăţenie ungară ar participa cu siguranţă sau probabil la alegerile din Ungaria, iar în rândul celor înregistraţi acest procent este şi mai ridicat.

„Maghiarii din Transilvania nu doresc o schimbare de guvern (la Budapesta). Dintre cetăţenii maghiari din Transilvania care şi-au exprimat opţiunea politică, peste 90% ar vota Fidesz, ceea ce este în concordanţă cu faptul că aproximativ acelaşi procent îşi doreşte ca Viktor Orbán să rămână prim-ministru. Acest nivel de susţinere se datorează faptului că maghiarii din Transilvania apreciază politicile naţionale din ultimii 15 ani, care au sprijinit rămânerea şi prosperarea pe pământul natal”, a declarat Árpád Antal.

La solicitarea Maszol.ro, sociologul Gergő Barna a confirmat că sondajul a fost realizat de firma de cercetare sociologică SoDiSo Research, la comanda Fundaţiei Eurotrans, în perioada 6-22 noiembrie 2025, pe baza a 1 225 de interviuri faţă în faţă.

Cercetarea este reprezentativă pentru populaţia adultă maghiară din Transilvania, iar rezultatele sunt valabile cu o probabilitate de 95%, cu o marjă de eroare de 2,9%. La ponderarea eşantionului au fost utilizate datele recensământului din România din anul 2022, în funcţie de regiune, tip de localitate, sex, vârstă şi nivel de educaţie.