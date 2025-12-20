MVM şi E.ON reziliază acordul de vânzare-cumpărare

Budapesta, sâmbătă, 20 decembrie 2025 (MTI) - Acordul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 16 decembrie 2024 între Grupul MVM din Ungaria şi Grupul E.ON încetează vineri, prin acordul părţilor. Acordul viza achiziţionarea unei participaţii de 68% în E.ON Energie România, precum şi a unei participaţii de 98% în E.ON Asist Complet - se arată într-un comunicat remis, vineri, de MVM, agenţiei ungare de presă MTI.

În comunicat, MVM subliniază că ia act cu regret de faptul că Guvernul României nu sprijină tranzacţia, în pofida faptului că părţile contractante au cooperat în toate privinţele cu guvernul şi cu autorităţile române.

MVM rămâne în continuare angajat faţă de diversificarea portofoliului şi extinderea internaţională prevăzute în strategia sa. În calitate de al optulea grup de companii din Europa Centrală şi de Est, acesta continuă să caute cu prioritate oportunităţi de afaceri regionale şi intenţionează, prin extinderea sa regională, să consolideze în continuare securitatea aprovizionării în regiune – se arată în document.

Pe lângă comerţul cu gaze naturale, Grupul MVM va continua să lucreze şi pe viitor pentru a deveni un centru regional în majoritatea domeniilor energeticii – se mai precizează în comunicat.

Grupul MVM a anunţat, în data de 16 decembrie 2024, că va achiziţiona un pachet majoritar de acţiuni la principalul furnizor de energie din România, E.ON Energie România. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.