Viktor Orbán: Am reuşit să prevenim pericolul imediat al războiului (Partea II)

Viktor Orbán a apreciat că şi insuccesul de a semna acordul Mercosur reprezintă un eşec de proporţii înregistrat de liderii de la Bruxelles.

Nu a fost o coincidenţă că fermierii au fost prezenţi; şi francezii au criticat acordul, iar italienii au propus cu decenţă să se revină asupra acestei probleme în ianuarie, gest care poate fi interpretat ca semnalarea politicoasă a respingerii – a informat el.

Răspunzând la o întrebare, a precizat că Ungariei i se cuvin 22 de miliarde de euro din bugetul UE pe şapte ani şi la 6 miliarde de euro din Fondul de Redresare şi Rezilienţă. Bruxelles-ul nu vrea să vireze Ungariei aceşti bani, iar ea trebuie să se lupte pentru fondurile respective – a precizat premierul maghiar.

„Îi voi stoarce din ei, nici nu se pune problema să nu reuşesc; şi fără a face concesii în problema suveranităţii” – a punctat el.

Şeful guvernului a semnalat că poziţia Ungariei este următoarea: până când nu ne vom primi banii, nu se va putea adopta noul buget, care necesită unanimitate.

Referindu-se la calitatea de membră UE a Ungariei, Viktor Orbán a afirmat: din cauza accesului la piaţă, îi merită ţării să rămână încă în cadrul UE, chiar dacă nu ar primi bani. În aprecierea sa, în ciuda faptului că Ungaria este adesea „scuturată”, încă o duce mai bine în UE, decât în afara ei; dar nu se ştie cât va mai dura această stare.

Modul în care se comportă cei de la Bruxelles este străin de maghiari: abuzuri de putere, pitire, viclenii. Cele enumerate nu constituie universul maghiarilor; dar cu toate acestea, interesele ne leagă de acest loc – a dezvoltat el ideea. Trebuie să cucerim Bruxelles-ul şi să-l schimbăm – a adăugat – semnalând că şi premierul ceh, Andrej Babiš, unul dintre fondatorii grupului politic Patrioţi pentru Europa, s-a alăturat celor care doresc schimbare şi este doar o chestiune de timp până când şi Herbert Kickl, preşedintele Partidului Libertăţii din Austria (FPÖ), va proceda la fel. Accentele trebuie modificate la Bruxelles pentru ca lumea să arate diferit – a arătat prim-ministrul ungar, adăugând că poartă negocieri cu forţele în ascensiune din cadrul familiei de partide Patrioţi pentru Europa, de exemplu cu Marine Le Pen; printre altele, despre cum va evolua politica economică franceză, dacă partidul ei va câştiga alegerile, şi cum se va raporta ea la problema suveranităţii. În ansamblu, lucrurile merg în direcţie bună în ceea ce priveşte posibilitatea schimbărilor politice, dar trebuie „să aşteptăm cu răbdare”.

Răspunzând la o întrebare, şeful guvernului a abordat şi problema dreptului de veto, spunând că este un instrument valid şi util, fără de care calitatea de membră UE a Ungariei nici nu are sens.

A accentuat că există o legătură nemijlocită între suveranitatea naţională şi nivelul de trai, „iar din acest motiv, noi, maghiarii nu avem voie să aparţinem de un imperiu”.

„Dacă cei de la Bruxelles vor putea retrage – în probleme decisive – dreptul de veto al statelor-naţiune, întreaga Uniune Europeană se va transforma într-un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru maghiari, şi în mod special pentru mine personal, ci şi o chestiune economică. Nu am constatat niciodată ca noi să fi trăit bine în cadrul unui imperiu asupritor” – a spus Viktor Orbán.

Referitor la dreptul de veto, premierul a afirmat că Ungaria a plătit un preţ pentru că s-a abţinut de la utilizarea acest instrument; de exemplu: nu s-a folosit de dreptul de veto în cazul pachetelor de sancţiuni, dacă au fost luate în considerare interesele fundamentale ale Ungariei, cum ar fi excluderea sectorului nuclear de sub incidenţa măsurilor.

Viktor Orbán şi-a exprimat opinia că nu au loc negocieri de fond privind următorul buget pe şapte ani al UE, deoarece se aşteaptă rezultatele viitoarelor alegeri din Ungaria: căci în situaţia în care va câştiga actuala coaliţie de guvernământ; ea va exercita dreptul de veto al ţării, după caz; însă în situaţia în care va câştiga „antrepozitul din Ungaria al Partidului Popular European, adică partidul de opoziţie Tisza”, situaţia va fi diferită.

