Viktor Orbán: Am reuşit să prevenim pericolul imediat al războiului (Partea I)

Bruxelles/Budapesta, vineri, 19 decembrie 2025 (MTI) - În opinia mea, am reuşit să prevenim pericolul imediat al războiului - a afirmat premierul Viktor Orbán vineri dimineaţă, la Bruxelles, în cadrul conferinţei de presă organizate în urma summit-ului Uniunii Europene. El a relevat totodată că problema preluării activelor ruseşti îngheţate în valoare de 210-230 de miliarde de euro a constituit un pericol direct, imediat şi grav.

Cu ocazia conferinţei de presă transmise în direct de canalul public de actualităţi M1, organizate după reuniunea Consiliului European, care a durat până în zori, premierul ungar a precizat că şedinţa forului în decursul căreia s-a dezbătut cea mai dificilă problemă posibilă a avut loc în circumstanţe neobişnuit de tensionate, întrevederea „fiind de fapt un consiliu de război, nu o consultare politică”.

În proporţie de 90%, luările de cuvânt au abordat ideea „cum să învingem Rusia”; iar în timpul rămas politicienii cehi, maghiari şi slovaci au vorbit despre tema: „cum să obţinem pacea” – a precizat el.

Cetăţenii europeni vor plăti preţul deciziilor eronate luate de către liderii lor. Aceasta este problema care va tematiza cu vehemenţă elementară politica vest-europeană în următoarele săptămâni – a opinat şeful guvernului maghiar.

Viktor Orbán a relatat că prim-ministrul belgian a jucat un rol imens în evitarea preluării activelor ruseşti. Când „a ucis – în esenţă – propunerea”, el a acţionat nu din considerente geopolitice şi poate nici din motive morale, ci în temeiul unor calcule bazate pe faptul că cea mai mare parte a sumei respective este depozitată într-o instituţie financiară belgiană. Prin urmare, dacă suma i-ar fi fost luată Rusiei, iar ea ar fi redobândit-o în cele din urmă în cadrul unui proces, Belgia ar fi trebuit să plătească.

El a mai spus: dacă activele ruseşti îngheţate ar fi fost preluate, guvernul maghiar ar fi trebuit să discute a doua zi unde să transfere rezervele valutare ale Ungariei, căci „nu le vom lăsa în niciun caz acolo, unde pot fi confiscate”.

Suntem pregătiţi să relocăm rezervele noastre valutare în aceste condiţii de siguranţă incertă – a precizat el.

Contractarea unui împrumut de război pentru sprijinirea Ucrainei plasează Uniunea Europeană pe o traiectorie de război – a afirmat Viktor Orbán, accentuând că Ungaria trebuie să depună eforturi pentru a împiedica statele membre să o atragă cu forţa pe „calea războiului”.

El a spus cu fermitate că Ungaria nu se va implica în problema activelor ruseşti îngheţate şi a împrumutului de război.

Şeful guvernului maghiar a afirmat că această sarcină este o provocare istorică ce va necesita performanţe politice uimitoare, mai mari decât cele pe care ar fi trebuit să le atingă prim-ministrul Tisza István sau guvernatorul Horthy Miklós, dar nu au reuşit. În aprecierea sa, aceasta va constitui cea mai importantă sarcină politică a următorilor ani.

El a reamintit că ceea ce se ştie despre împrumutul comunitar de 90 de miliarde de euro ce va fi acordat Ucrainei este că UE – în lipsa acestor bani – se va împrumuta de pe pieţele financiare şi va da banii Ucrainei tot cu titlu de împrumut.

UE va putea rambursa creditul, doar dacă ucrainenii vor plăti Uniunea la rândul lor – a arătat premierul ungar – şi a continuat spunând că ucrainenii nu sunt în măsură să plătească, astfel încât statele membre ale UE vor trebui să ramburseze creditul.

El a adăugat că trei ţări, Cehia, Slovacia şi Ungaria, nu sunt dispuse să participe la contractarea creditului.

În opinia lui Viktor Orbán, liderii europeni au decis să contracteze un împrumut de război şi să transfere fondurile uneia dintre părţile beligerante; iar dacă acea parte nu va câştiga, copiii şi nepoţii europenilor vor trebui să ramburseze creditul, ceea ce este echivalent cu îndatorirea viitorului copiilor şi nepoţilor acestora.

Şeful guvernului a spus că în situaţia în care Rusia va fi totuşi învinsă, ea va acoperi suma, pentru că „perdantul plăteşte întotdeauna”.

Prim-ministrul ungar a calificat cele întâmplate în cadrul reuniunii Consiliului European ca fiind lucruri extrem de grave. El a explicat că atunci când germanii au declanşat cel de-al Doilea Război Mondial, au spus exact acelaşi lucru pe care l-a auzit joi: vom învinge şi vom acoperi costurile războiului din prada de război.

În formularea sa: „Prin urmare: noi, maghiarii, trebuie să rămânem în viaţă fără a ne implica în război, precum ar fi trebuit să procedăm în 1914 şi în 1939 – în condiţiile în care Germania se grăbeşte să se alăture confragraţiei”.

(se va continua)