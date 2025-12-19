Viktor Orbán: Am reuşit să prevenim pericolul imediat al războiului (Partea a III-a)

În privinţa negocierilor dintre SUA şi Rusia, care se desfăşoară în Florida, şeful guvernului maghiar a declarat că „diferenţele care separă poziţiile celor două părţi sunt clar vizibile”, ceea ce reprezintă un pas înainte, fiindcă „cea mai mare problemă în acest război este învolburarea”, deci faptul că nu există detalii concrete sau obiective militare definite.

Referindu-se la soarta activelor ruseşti îngheţate, Viktor Orbán şi-a exprimat opinia că – deşi liderii europeni consideră că sunt „fixate aici” prin stipularea îngheţării pe termen nelimitat a acestora în locul termenului de şase luni – în cazul unei înţelegeri ruso-americane, s-ar putea ajunge la acorduri financiare în care aceste active ar putea juca un rol.

A semnalat că decizia UE nu poate constitui un obstacol în calea păcii, nici cele 90 de miliarde de euro votate în favoarea Ucrainei, deoarece această sumă „nu o scoate din apă”, dat fiind faptul că ţara a suferit o înfrângere din punct de vedere strategic. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât poziţia de negociere a Ucrainei va deveni mai slabă din cauza retragerii sale pe câmpul de luptă.

Fără implicarea militară directă a Uniunii Europene, acest război nu poate fi câştigat împotriva ruşilor – a afirmat Viktor Orbán -, accentuând că Statele Unite continuă să furnizeze Ucrainei echipamente şi informaţii militare, care nu pot fi obţinute din alte surse şi fără de care maşinăria de război a acestei ţări s-ar opri.

Răspunzând la o întrebare referitoare la ţările Grupului de la Visegrád (V4), a relatat că s-a consultat cu omologul său polonez după ce Ungaria a preluat preşedinţia Grupului V4 şi i-a promis că nu vor include pe ordinea de zi niciun subiect – cum ar fi problema războiului şi a păcii – în care ţările se află, în mod arhicunoscut, pe poziţii diferite.

În schimb, cele patru ţări sunt pe aceeaşi lungime de undă în privinţa resurselor de energie – a afirmat premierul ungar -, semnalând că prim-ministrul polonez a cerut timp pentru a-şi formula răspunsul în această chestiune.

Viktor Orbán a adăugat: având în vedere că Grupul V4 nu mai funcţionează de mult timp – „fiind dezmembrată de germani” -, Slovacia, Cehia şi Ungaria au ţinut joi o reuniune ad-hoc.

Referindu-se la pactul privind migraţia, premierul a afirmat că Ungaria nu îl acceptă în continuare. A semnalat că, până în prezent, imigranţii ilegali veneau dinspre sud, iar Ungaria a construit un gard şi i-a oprit. Dar acum o paşte pericolul necesităţii de a prelua imigranţi din ţările occidentale şi al construirii unei tabere de refugiaţi capabile să găzduiască 30000 de imigranţi ilegali, sau a mai multor tabere capabile să adăpostească totalul de 30000.

În opinia sa, partidul de opoziţie Tisza susţine acest pact prin faptul că nu se pronunţă în niciun fel cu privire la el. „Dar cei care nu spun nimic, susţin – de fapt – punerea în aplicare a pactului privind migraţia” – a formulat el.

Şeful guvernului maghiar a reamintit, că joi s-au întrunit 8-9 premieri – care se opun migraţiei – pentru a dezbate problema, iar el le-a sugerat şi lor să se revolte în această chestiune. În opinia sa, în problema migraţiei s-a ajuns acum la un punct în care nu este voie să spui că maghiarii au avut dreptate, sau că ar trebui să facem ceea ce fac maghiarii; dar tot ceea ce fac maghiarii poate fi propus ca iniţiativă proprie.

El a arătat că Ungaria şi celelalte ţări întâmpină dificultăţi enorm de diferite în ceea ce priveşte chestiunea migraţiei: necazul Ungariei este că Bruxelles-ul vrea să o forţeze să permită intrarea imigranţilor, în timp ce necazul celorlalţi este că i-au lăsat deja să intre. Să ne bucurăm că până acum ne aflăm în jumătatea norocoasă a tabloului de concurs! – a remarcat Viktor Orbán.