Summitul UE – Viktor Orbán: utilizarea activelor ruseşti ne-ar fi implicat într-un război, dar am reuşit să ne protejăm de acest risc

Bruxelles, vineri, 19 decembrie 2025 (MTI) – Utilizarea activelor ruseşti îngheţate în scopul susţinerii financiare a Ucrainei poate fi interpretată ca o declaraţie de război şi ne-ar fi implicat imediat într-un conflict armat, dar am reuşit să ne protejăm de acest risc, ceea ce este un succes de răsunet – a afirmat premierul Viktor Orbán la Bruxelles, în zorii zilei de vineri.

În declaraţia dată în urma summitului UE de o zi de la Bruxelles, Viktor Orbán a spus că utilizarea activelor ruseşti îngheţate este „o idee nereuşită”.

În formularea prim-ministrului ungar: „Noi, guvernul maghiar, am respins această idee de la bun început; am precizat că Ungaria se opune ideii şi nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens… Dacă propunerea ar fi fost acceptată, ne-am fi implicat nemijlocit într-un război chiar în termen de câteva zile dar, în mod sigur, în termen de trei luni. Am reuşit să ne protejăm de acest risc. Este un succes de răsunet.”

Conform relatării şefului statului maghiar, a reieşit că, în ansamblu, activele deţinute în Rusia de companiile private ale statelor membre din Uniunea Europeană depăşesc activele ruseşti îngheţate în Europa. După cum a precizat: în cazul unei riposte ruseşti la posibila măsură comunitară; Europa nu ar fi câştigat, ci ar fi pierdut ca urmare a acestor decizii. În plus, s-a clarificat că soluţia nu ar fi fost justificabilă din punct de vedere juridic, fiind echivalentă cu „confiscarea”. Belgienii nu şi-au asumat acest risc – a informat Viktor Orbán. Ei ar fi fost de acord cu iniţiativa, numai dacă şi celelalte state membre şi-ar fi asumat riscul. Dar, în formularea sa „nimeni nu a prea avut poftă de aşa ceva”.

În privinţa contractării în comun a unui credit de către statele membre ale UE, prim-ministrul a spus că „noi am constituit obstacolul” în calea acestei soluţii, împreună cu slovacii. „Am spus că nu intenţionăm să contractăm un credit în comun şi să trimitem, să dăm cu titlu de împrumut aceşti bani Ucrainei, căci ştim cu toţii dinainte că ucrainenii nu vor putea rambursa împrumutul veci în lume” – a afirmat el.

Slovacii s-au opus foarte ferm propunerii, „la fel am procedat şi noi, maghiarii, ca de obicei”, iar premierul ceh, Andrej Babiš, a precizat de asemenea că guvernul său nu vrea să trimită bani Ucrainei – a relatat Viktor Orbán.

„Din aceste cauze, noi le-am cerut (celorlalte state membre) ca în situaţia în care ei se şi urcă în acest tren, iar noi vrem să ne cumpărăm bilete, să nu fim nevoiţi să ne urcăm în acest tren. Prin urmare, nu ne-am raliat la propunere” – a formulat el.

Aşadar, s-a constituit acum un împrumut de război – a explicat prim-ministrul. Cu excepţia Cehiei, Slovaciei şi Ungariei, toate statele membre ale UE au format o comunitate de creditare şi acordă un împrumut de război ucrainenilor, utilizând inclusiv fonduri ale UE. „Noi nu ne-am alăturat acestui proces” – a punctat şeful statului maghiar.

Premierul a opinat că acest împrumut de război nu va fi rambursat niciodată, iar dobânda şi capitalul vor trebui plătite de cei care au acordat împrumutul de război Ucrainei. Astfel, „ne-am apărat copiii şi nepoţii de riscul de a fi puşi în situaţia să plătească mai târziu banii trimişi sub forma unui împrumut de război în vederea susţinerii cauzei unui război eronat” – a precizat el.

Viktor Orbán a calificat totodată ca importantă „(re)constituirea V3”: slovacii, cehii şi maghiarii au format front comun. „…noi trei împreună ne încadrăm deja în categoria grea” – a opinat el. „Acest fapt este încurajator şi vom continua cooperarea” – a adăugat el, spunând că vestea proastă este că, deşi „noi am nu ne-am raliat la cele de mai sus”, prin intermediul împrumutului de război, liderii europeni au servit cauzei războiului, iar pregătirile pentru război se vor continua.

„Deci în ansamblu, în ceea ce priveşte ameninţarea războiului, aduc doar veşti proaste şi am trăit experienţe neplăcute. Faptul că noi nu ne raliem acestor măsuri, este (totuşi) un lucru bun” – a conchis Viktor Orbán declaraţia sa.