Institutul Central de Statistică (KSH): venitul mediu brut în luna octombrie a fost de 692700 de forinţi - cu 8,7% mai ridicat faţă de cel din octombrie 2024

Budapesta, vineri, 19 decembrie 2025 (MTI) – În octombrie 2025, venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 692700 de forinţi (aproximativ 9040 de lei), în timp ce venitul lor mediu net a fost de 482400 de forinţi (aproape 6300 de lei). Venitul mediu brut l-a depăşit cu 8,7%, venitul mediu net cu 10,0%, iar venitul real cu 5,5% pe cel înregistrat cu 12 luni în urmă - a anunţat vineri Institutul Central de Statistică (KSH).

Creşterea venitului mediu net a fost mai mare decât creşterea venitului mediu brut datorită sporirii alocaţiei familiale, precum şi scutirii mamelor care cresc trei copii de plata impozitului pe venit, măsuri intrate în vigoare în data de 1 iulie, respectiv 1 octombrie 2025 – a precizat KSH.

Valoarea mediană a venitului brut a fost de 575000 de forinţi (peste 7500 de lei), iar valoarea mediană a venitului net a fost de 401100 de forinţi (aproximativ 5235 de lei), depăşind cu 9,4%; respectiv 10,3% valorile din perioada identică a anului trecut.

Venitul real a sporit cu 5,5% – în condiţiile creşterii de 4,3% a preţurilor de consum faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Venitul mediu brut regulat (excluzând premiile, bonusurile şi indemnizaţiile speciale lunare ocazionale) a fost de 668000 de forinţi (aproximativ 8720 de lei) în octombrie, în creştere cu 9,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Venitul mediu brut regulat a fost de 664600 de forinţi (aproximativ 8675 de lei) în cazul întreprinderilor, 670800 de forinţi (aproape 8760 de lei) în sectorul bugetar şi 693000 de forinţi (aproape 9050 de lei) în sectorul non-profit, înregistrând creşteri de 8,2%; 11,5% respectiv, 9,7% în decursul ultimelor 12 luni.

În perioada ianuarie-octombrie, venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 691400 de forinţi (aproximativ 9025 de lei), în timp ce venitul lor mediu net a fost de 476600 de forinţi (aproximativ 6220 de lei). Venitul mediu brut a depăşit cu 9,1%, iar venitul mediu net cu 9,3% valoarea din aceeaşi perioadă a anului precedent.