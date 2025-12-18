Summitul UE - Viktor Orbán: Chestiunea activelor ruseşti îngheţate este moartă

Budapesta/Bruxelles, joi, 18 decembrie 2025 (MTI) - Chestiunea activelor ruseşti îngheţate este moartă - a declarat, joi, la Bruxelles, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, la sosirea sa la summitul UE, subliniind că nu războiul trebuie finanţat, ci pacea.

Viktor Orbán a afirmat că, aseară, a constatat că există deja suficiente state opozante pentru a se constitui o minoritate de blocaj.

Este posibil să mai încerce o dată, însă nu există nicio şansă să se obţină o majoritate. Cred că acest subiect a fost scos de pe ordinea de zi, deşi este posibil să mai aibă loc unele lupte de ariergardă. Întreaga chestiune trebuie rediscutată de la zero, a afirmat premierul.

Întrebat dacă ar putea sprijini un împrumut comun la nivelul UE în care Ungaria să nu aibă nicio responsabilitate financiară, şeful guvernului de la Budapesta a declarat că, deocamdată, nu se ştie ce alte propuneri vor apărea „în locul activelor îngheţate, care au murit”.

Acesta a subliniat însă că în Constituţia Ungariei există un articol care stipulează că Guvernul ungar poate consimţi la un împrumut care creează obligaţii de plată pentru Ungaria doar cu mandat parlamentar. „Eu nu am un asemenea mandat şi nu cred că vreodată, în Ungaria, vreun prim-ministru va primi din partea Parlamentului un mandat pentru a îndatora Ungaria printr-un împrumut al Uniunii Europene”, a subliniat Viktor Orbán.

„Aşadar, pentru Ungaria, calea de a finanţa Ucraina dintr-un împrumut comun nu este nicidecum practicabilă, dar, dincolo de constrângerile juridice, nici nu sunt de acord cu aceasta, deoarece, în opinia mea, nu războiul trebuie finanţat, ci pacea”, a subliniat premierul.

Acesta a evidenţiat că planul de a lua bunurile confiscate ale uneia dintre părţile aflate în război şi să le ofere celeilalte părţi beligerante nu este altceva decât o declaraţie de război. Ungaria nu trebuie să se implice în acest război, trebuie să rămână în afara lui şi să lucreze pentru pace. „Nu aş dori să văd o Uniune Europeană aflată în război. Dacă dăm bani, atunci Uniunea Europeană va fi în război”, a avertizat politicianul de la Budapesta.

Referindu-se la decizia adoptată, miercuri, de Parlamentul European, Viktor Orbán a declarat că este ilegală hotărârea prin care se interzice utilizarea gazelor naturale şi a ţiţeiului rusesc pentru toate statele membre. Pentru Ungaria, acest lucru înseamnă că, dacă se va întâmpla, costurile cu utilităţile nu vor mai putea fi protejate – a arătat premierul, adăugând că, în acest caz, cheltuielile gospodăriilor pentru utilităţi vor creşte de cel puţin două, dar mai degrabă de trei ori.

În evaluarea prim-ministrului, miercuri „a fost o bătălie foarte mare”. „Reprezentanţii noştri Fidesz-KDNP au susţinut Ungaria, au luptat pentru Ungaria, ceilalţi, din păcate, nu. Iar Tisza pur şi simplu a tras chiulul, alegând soluţia să nici nu fie prezenţi, a precizat Viktor Orbán.

Referitor la protestul fermierilor organizat, joi, la Bruxelles, premierul Ungariei a explicat că fermierii au dreptate 100%. Acesta a adăugat că prima lor problemă este pachetul numit Mercosur, care ar fi un acord de liber schimb cu ţările din America Latină şi care „îi omoară pe fermieri”.

Ungaria se numără printre statele care nu susţin acordul Mercosur. Au existat dezbateri profesionale serioase pe această temă în Ungaria, iar, în final, poziţia ungară a fost aceea că acordul nu este susţinut – a precizat prim-ministrul.

Viktor Orbán a amintit că pentru adoptarea acordului ar fi necesară o majoritate calificată şi, potrivit aşteptărilor sale, există suficienţi „opozanţi ai Mercosur” pentru a face imposibilă semnarea acestuia.

Planul este ca preşedinta Comisiei Europene să semneze acordul chiar în cursul acestei săptămâni. „Cred că acum trebuie să oprim acest lucru aici, şi putem să o facem”, a afirmat şeful guvernului de la Budapesta.

Acesta a mai adăugat că o altă problemă a fermierilor este Green Deal, prin care activităţile agricole sunt suprareglementate, generând costuri serioase şi un dezavantaj competitiv pentru producătorii europeni. „Aşadar, trebuie să spun că prin acordul Mercosur fermierii europeni sunt împuşcaţi în picior, dar înainte de asta li se leagă bine picioarele, ca să nu aibă nicio şansă într-o competiţie globală”, a evaluat premierul. De aceea, fermierii au pe deplin dreptate, iar Guvernul ungar este 100% de partea fermierilor – a declarat Viktor Orbán, la Bruxelles.