Ministru ungar: Planurile Bruxelles-ului privind agricultura sunt inacceptabile

Budapesta, joi, 18 decembrie 2025 (MTI) - Planurile administraţiei de la Bruxelles privind agricultura pentru perioada după 2027 sunt inacceptabile, deoarece partea care lipseşte din bugetul redus ar fi acordat celui mai mare concurent, adică Ucrainei - a declarat joi ministrul agriculturii, István Nagy, în emisiunea matinală a postului de actualităţi M1.

István Nagy a afirmat că se doreşte abolirea independenţei politicii agricole comune şi încorporarea acesteia în bugetul general, unde va trebui să concureze cu alte domenii, inclusiv cu fondurile de coeziune. El a indicat că acest lucru ar însemna că localităţile ar trebui să decidă dacă „acordă prioritate problemelor dezvoltării rurale sau investiţiilor în agricultură sau industrie alimentară”.

Ministrul a declarat că acesta este doar unul dintre motivele pentru care fermierii protestează joi la Bruxelles. La manifestaţie participă reprezentanţi ai peste 70 de organizaţii agricole din cele 27 de state membre, pentru a-şi exprima voinţa unanimă – a spus el.

Potrivit ministrului, Ucraina şi-a pierdut pieţele tradiţionale, iar solidaritatea Uniunii Europene a făcut ca ucrainenii să nu mai fie obligaţi să-şi vândă produsele în Orientul Mijlociu sau în Africa de Nord, deoarece au găsit în Europa „o piaţă care plăteşte bine”. El a adăugat că, prin aceasta, se va sacrifica agricultura europeană, „ceea ce nu poate fi permis, aşa că ne ridicăm vocea”.

István Nagy a subliniat: la demonstraţia de joi trebuie protejate interesele tuturor cetăţenilor europeni, pe lângă cele ale fermierilor. El a indicat că trebuie să se lupte pentru garantarea calităţii alimentelor, deoarece în Ucraina nu există trasabilitate de la fermă până la consumator şi nu se aplică reglementările europene.

El a spus că nu se poate permite să consumăm alimente de calitate necontrolată, în plus este ameninţată şi că traiul fermierilor europeni, inclusiv al celor unguri. „Guvernul ungar sprijină pe deplin fermierii” – a declarat ministrul agriculturii.

Ministrul a afirmat că toate cele 27 de state membre au convenit anul trecut despre necesitatea unei politici agricole bazate pe doi piloni, a unui buget separat şi a creşterii resurselor financiare. El a indicat că trebuie să se cheltuiască mai mult pentru acest sector, pentru a asigura calitatea alimentelor, deoarece este vorba de un sector strategic, iar vulnerabilitatea pieţei este evidentă.

În emisiunea „Bună dimineaţa, Ungaria!” a postului public Radio Kossuth, István Nagy a dat o altă declaraţie pe această temă, spunând că, pe lângă planul de sprijinire a Ucrainei, trebuie depuse eforturi şi pentru a împiedica intrarea în vigoare a aşa-numitului acord Mercosur. „Aceasta este nebunia Ursulei von der Leyen” – a spus el, adăugând că preşedintele Comisiei trebuie descurajată să semneze acordul. Ministrul a spus că discuţiile din culise ale ultimelor săptămâni au vizat modul în care ar putea fi amânată sau împiedicată această decizie periculoasă şi că „este trist că reprezentanţii Partidului Tisza nu îşi ridică vocea la Bruxelles”.

El a afirmat că acordul planificat cu unele state sud-americane ameninţă agricultura, viitorul şi securitatea alimentară a întregii Europe.