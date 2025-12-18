Microsoft: Ungaria ţine pasul cu schimbările în domeniul inteligenţei artificiale

Budapesta, joi, 18 decembrie 2025 (MTI) - Inteligenţa artificială (IA) va intra într-o nouă eră anul viitor, transformându-se dintr-un instrument practic într-un adevărat asistent digital. Potrivit unui studiu recent realizat de Microsoft, Ungaria ţine pasul cu schimbările şi dispune de infrastructura necesară pentru a ajunge din urmă ţările lider în materie de IA din Europa de Vest şi de Nord - a comunicat joi compania agenţiei ungare de presă MTI.

Anunţul citează declaraţia directoarei executive a Microsoft Ungaria, Gabriella Bábel, care consideră că utilizarea inteligenţei artificiale în Ungaria a luat un avânt extraordinar în 2025, în special în sectorul marilor întreprinderi.

Conform informaţiilor furnizate, penetrarea IA în Ungaria a crescut cu aproape 28%, ceea ce este peste media UE şi plasează ţara în fruntea regiunii, totodată rămâne sub nivelul de 40-50% din Europa de Vest şi de Nord.

Directoarea executivă a subliniat că IA nu mai este privilegiul marilor companii. Faptul că această tehnologie devine accesibilă unui public din ce în ce mai larg sugerează că inovaţia în sine devine mai democratică, start-up-urile şi instituţiile publice consolidându-şi de asemenea activităţile în această direcţie.

IA elimină diferenţele, deoarece în viitor inovarea nu va mai necesita un departament dedicat cercetării şi dezvoltării, va fi suficient o conexiune la cloud şi disponibilitatea de a integra IA în procesele de lucru ale organizaţiei – a precizat directoarea executivă.

Studiul a evidenţiat că, potrivit previziunilor Microsoft, în 2026 sunt aşteptate schimbări care vor transforma complet munca propriu-zisă, activitatea creativă şi metodele de rezolvare a problemelor. Nu vom mai folosi IA doar pentru a răspunde la anumite întrebări, ci şi pentru a colabora cu noi, completându-ne cunoştinţele pentru a deveni capabili de realizări mult mai importante.

Impactul acestei schimbări se va resimţi în aproape toate domeniile vieţii. În lumea cercetării ştiinţifice, IA va deveni un veritabil asistent de laborator. În domeniul calculului cuantic ne putem aştepta la descoperiri ştiinţifice care erau de neimaginat până acum, datorită noilor abordări hibride.

Agenţii IA vor acţiona ca nişte colegi digitali şi vor îndeplini sarcini atribuite lor de către oameni. Acest lucru va permite organizaţiilor să-şi consolideze securitatea şi să facă faţă noilor ameninţări.