Budapesta, joi, 18 decembrie 2025 (MTI) - În Ungaria a început epidemia de gripă; săptămâna trecută, în întreaga ţară, 38 300 de persoane s-au prezentat la medic cu simptome asemănătoare gripei - a declarat, joi, telefonic, Orsolya Surján, şefa Direcţiei Naţionale de Sănătate Publică, pentru agenţia ungară de presă MTI.

Orsolya Surján a precizat că 48,2% dintre pacienţi au sub 14 ani, 25,7% au vârste cuprinse între 15 şi 34 de ani, iar ponderea persoanelor de peste 60 de ani este de 8,9%.

Specialista a explicat că noul tip de virus gripal A, apărut şi în Ungaria, care „nuanţează tabloul”, ar fi putut contribui, potrivit estimărilor, la debutul mai timpuriu al sezonului gripal din acest an, întrucât pragul epidemiologic este depăşit, de regulă, în luna ianuarie.

Şefa Direcţiei Naţionale de Sănătate Publică a adăugat că speră ca perioada sărbătorilor de Crăciun să întrerupă valul epidemic, întrucât va fi vacanţă şcolară.

Ea a menţionat că, pe baza datelor de până acum, noul tip de gripă nu provoacă îmbolnăviri mai grave. Vaccinarea rămâne în continuare recomandată – a explicat aceasta deşi noul virus prezintă o structură antigenică diferită, imunitatea încrucişată obţinută prin vaccin oferă totuşi protecţie.

Virusul SARS-CoV-2 este în continuare prezent, dar analizele de laborator au evidenţiat, de asemenea, în probele examinate, prezenţa virusului sinciţial respirator (RSV), a rinovirusului, a metapneumovirusului uman şi a adenovirusului- a explicat specialista.

Săptămâna trecută, 117 persoane au fost internate în spital din cauza unor infecţii respiratorii acute severe, dintre care 14 au necesitat îngrijiri la terapie intensivă – a precizat Orsolya Surján.

Aceasta a mai afirmat că, în actuala epidemie de gripă, nu este necesară introducerea unor măsuri la nivel naţional. Direcţiile judeţene de sănătate publică decid ce măsuri epidemiologice sunt adoptate în unităţile sanitare – a adăugat şefa Direcţiei Naţionale de Sănătate Publică din Ungaria.