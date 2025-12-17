Viktor Orbán: Maghiarii nu doresc să le crească povara din cauza războiului şi resping măsurile de austeritate ale stângii

Budapesta, miercuri, 17 decembrie 2025 (MTI) - Maghiarii nu doresc să le crească povara din cauza războiului şi resping măsurile de austeritate ale stângii - a declarat miercuri premierul Viktor Orbán într-o înregistrare video postată pe pagina sa de socializare.

Premierul a declarat la Bruxelles că nu a venit cu mâna goală, ci cu „greutatea opiniei a 1,6 milioane de maghiari”.

Tocmai am încheiat una dintre cele mai reuşite consultări din istoria ţării, ale cărei rezultate sunt clare: maghiarii nu doresc ca povara lor să crească din cauza războiului şi resping măsurile de austeritate ale stângii – a declarat premierul.

El a adăugat: 98% din respondenţi au spus „nu” unui sistem fiscal cu rate multiple, 97% nu susţin reducerea facilităţilor fiscale acordate familiilor, iar 96% au spus „nu” eliminării scutirilor fiscale pentru mame şi tineri. 99% s-au pronunţat pentru menţinerea reducerii cheltuielilor la utilităţi, iar 98% au spus „nu” creşterii impozitului pe profit – a spus el, subliniind că maghiarii „au spus «nu» măsurilor de austeritate ale stângii, prin care banii maghiarilor ar fi trimişi în Ucraina sub presiunea Bruxelles-ului”.

„Ei bine, asta nu vor maghiarii. Nu avem altă opţiune decât să punem în aplicare voinţa poporului maghiar acasă, la Budapesta, în Ungaria, şi aici, la Bruxelles” – a spus el.