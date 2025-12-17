Viktor Orbán în drum spre Bruxelles: Tema războiului şi păcii domină summitul UE

Budapesta, miercuri, 17 decembrie 2025 (MTI) - În ciuda numeroaselor puncte de pe ordinea de zi, acest weekend va fi dominat de un singur subiect: războiul şi pacea – a declarat marţi prim-ministrul reporterilor, în avionul spre Bruxelles.

Pe marginea summitului UE care începe în capitala belgiană cu participarea liderilor statelor membre ale UE, Viktor Orbán a declarat: bugetul pentru următorii şapte ani, migraţia şi Orientul Mijlociu sunt toate teme aflate pe ordinea de zi, însă toate aceste probleme importante „vor fi acoperite” de subiectul războiului şi păcii.

Abordând problema din perspectiva sprijinului acordat ucrainenilor, trebuie să discutăm dacă trebuie să acordăm sprijin Ucrainei şi, dacă da, cât şi sub ce formă, de la sprijinul militar până la sprijinul financiar, luând în considerare toate formele posibile – a declarat prim-ministrul, menţionând că aceasta va fi tema pe masa discuţiilor în perioada următoare.

El a explicat: cei care sunt în favoarea războiului doresc să acorde sprijin Ucrainei, în timp ce cei care nu doresc să acorde un astfel de sprijin spun că nu ar trebui să luăm nicio decizie acum, ci să aşteptăm rezultatul negocierilor între SUA şi Rusia.

Noi, susţinătorii păcii, ar trebui să spunem pur şi simplu că susţinem eforturile de pace ale americanilor şi că nu ar trebui să luăm nicio decizie strategică până atunci, deoarece aceasta ar reduce şansele de succes ale negocierilor americane – a spus Viktor Orbán, adăugând că în zilele următoare va avea loc o „ciocnire” între susţinătorii războiului şi cei ai păcii.

Viktor Orbán a enumerat problemele care trebuie discutate – dacă Ucraina trebuie sprijinită; ce este de făcut cu activele ruseşti îngheţate; dacă acestea nu pot fi utilizate, ce alt sprijin financiar ar trebui să oferim; ce înseamnă acest lucru pentru generaţiile viitoare; de ce mărime să fie sprijinul; cum să răspundem la planul de pace american –, după care a remarcat: „acesta este, în mare, buchetul de flori din care fiecare îşi va alege firele pe care le consideră cele mai importante”.

La întrebarea privind îngheţarea activelor ruseşti, prim-ministrul a declarat: până în prezent, Consiliul European a luat o decizie unanimă privind îngheţarea la fiecare şase luni, Ungaria şi-a putut exprima poziţia de fiecare dată, dar această situaţie juridică a fost complet schimbată, cu încălcarea legii, iar decizia a fost prelungită pe termen nelimitat, iar acest lucru a putut fi adoptat acum fără unanimitate.

Până acum, Ungaria avea dreptul de veto în această chestiune, însă acest drept ne-a fost luat – a precizat prim-ministrul, adăugând: „este o încălcare clară a legii, nu există nicio îndoială în acest sens, şi vom întreprinde acţiuni legale”.

El a subliniat: în privinţa activelor ruseşti încă este necesară o decizie unanimă, „dacă nu cumva se va comite o nouă încălcare flagrantă a legii şi se va declara că şi această decizie poate fi luată cu o majoritate calificată de două treimi în loc de unanimitate, invocând aceeaşi clauză”.

În opinia prim-ministrului, în contextul dezbaterilor privind activele ruseşti şi problemele legate de război, Bruxelles îşi continuă drumul către un nou tip de dictatură birocratică, în care Comisia Europeană sau unul dintre organismele Consiliului European, prin simple decizii, vor confisca drepturi care aparţin în mod clar statelor naţionale.

Viktor Orbán a subliniat: Ungaria caută acum aliaţi, reunind ţările care consideră că exproprierea activelor ruseşti şi transferul acestora către Ucraina nu este altceva decât „o declaraţie deschisă de război”.

El a adăugat că acest lucru poate fi interpretat altfel decât ca o declaraţie de război şi „cred că şi ruşii o vor interpreta astfel, singura întrebare este: ce măsuri de răspuns vor lua”.

Prim-ministrul a mai informat despre scrisoarea pe care i-a trimis, în urmă cu câteva săptămâni, preşedintelui rus, întrebându-l dacă se vor lua măsuri de răspuns în cazul în care UE va confisca activele ruseşti îngheţate şi, în caz afirmativ, dacă ruşii vor ţine cont de cine a aprobat sau a dezaprobat această decizie.

Răspunsul a fost că „vor fi luate măsuri de ripostă puternice, utilizând toate mijloacele disponibile în conformitate cu dreptul internaţional, şi se va ţine cont de poziţia adoptată de fiecare stat membru al UE” – a spus prim-ministrul.

El a subliniat: Ungaria s-a protejat împotriva contramăsurilor economice.

„Ungaria nu va sprijini niciodată, în nicio circumstanţă, confiscarea rezervelor valutare, a rezervelor valutare îngheţate ale oricărei ţări, nu numai ale Rusiei” – a precizat el.

El a subliniat, de asemenea, că Ungaria a acţionat în conformitate cu normele de cooperare loială cu Uniunea Europeană în privinţa activelor ruseşti îngheţate şi că nu există nicio justificare pentru ca Ungaria să sufere acum această privare de drepturi.