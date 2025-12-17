Péter Szijjártó: Trei noi investiţii americane în valoare de 21,5 miliarde de forinţi vor fi realizate în Ungaria

Budapesta, miercuri, 17 decembrie 2025 (MTI) - Trei noi investiţii americane în valoare totală de 21,5 miliarde de forinţi (55,5 de milioane de euro) vor fi realizate în Ungaria, creând peste două sute de noi locuri de muncă care necesită calificări înalte - a anunţat miercuri, la New York, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, ministrul a raportat că relaţiile ungaro-americane au intrat într-o eră complet nouă de la preluarea mandatului de către preşedintele Donald Trump în ianuarie, prietenia şi alianţa au luat locul relaţiei ostile anterioare.

El a subliniat: în cadrul recentelor discuţii ale prim-ministrului Viktor Orbán la Washington, s-a ajuns la un acord privind un nou plan de acţiune în cooperarea economică ungaro-americană, iar planul implică creşterea valorii investiţiilor provenite din Statele Unite în Ungaria la un nivel record în acest an.

„Ungaria nu a primit niciodată până acum investiţii americane în valoare de 190 de miliarde de forinţi (491 de milioane de euro) într-un singur an” – a evidenţiat ministrul.

El a anunţat apoi că în cursul zilei vor fi încheiate acordurile finale ale unor noi investiţii cu liderii a trei companii americane.

„Cele trei investiţii reprezintă o valoare totală de 21,5 miliarde de forinţi, la care se adaugă 4 miliarde de forinţi (10,3 milioane de euro) din partea guvernului şi vor fi create peste 200 de noi locuri de muncă cu înaltă calificare şi cu valoare adăugată importantă” – a spus el.

Péter Szijjártó a anunţat că firma Becton Dickinson, unul dintre liderii pieţei mondiale a producătorilor de instrumente şi dispozitive medicale, va construi la Környe – lângă fabrica de seringi – o uzină de sterilizare care va fi singura de acest gen din Europa Centrală.

El a subliniat că Scrub Daddy, producător de bureţi şi paste de curăţat, construieşte o fabrică în localitatea Mártély, de unde produsele sale vor fi exportate în peste patruzeci de ţări.

„Iar firma Formlabs aduce la Budapesta o investiţie destinată în mod specific dezvoltării de software. Compania este implicată în imprimarea 3D, care este în prezent una dintre cele mai mari inovaţii din industrie, în economie, în producţie. Când vine vorba de imprimarea 3D, întrebarea este întotdeauna cât de mult poate fi mărită dimensiunea acestor imprimante 3D. În Ungaria se va efectua dezvoltarea de software-uri necesare în acest sens” – a precizat el.

În final, ministrul a subliniat că punctul comun al celor trei investiţii americane este faptul că sunt unice în Europa Centrală.